Velório de Isabel Salgado, no Cemitério da Penitência, no Caju Pedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 17/11/2022 11:17 | Atualizado 17/11/2022 14:09

Rio - O corpo da ex-jogadora de vôlei, Isabel Salgado, que morreu na última quarta-feira, aos 62 anos, em São Paulo, começou a ser velado na manhã desta quinta-feira, no Cemitério da Penitência, no Caju, zona portuária do Rio de Janeiro. A cerimônia aberta ao público, teve início às 11 horas. A partir as 14 horas será realizada a cerimônia de despedida da ex-jogadora de volei, reservada aos familiares e amigos. Em seguida, o corpo será encaminhado à cremação.

Filhos de Isabel, Pedro Solberg, Carol Solberg, Maria Clara, Pilar e Alison foram os primeiros a chegar. Nomes importantes do esporte brasileiro, como Fabi, campeã olímpica, Jackie Silva, ex-companheira no vôlei, e o comentarista Marco Freitas, também estão no local para se despedir da lenda do esporte nacional.



Considerada uma das melhores amigas de Isabel, Jackie falou sobre a morte repentina da ex-companheira e ressaltou a importância do seu legado para o esporte brasileiro.

"Ela sempre foi muito generosa. Amiga. Todos que estão aqui estão muito tristes. Pela tristeza de não a ter mais junto. Isabel viveu anos lindos. Ela fez tanta coisa durante tão pouco tempo. A história da Isabel é para ser contada por toda uma vida. Ela era uma pessoa astral, muito carioca, o sol. Isabel é luz. Isabel é para sempre", disse em entrevista à TV Globo.

Flávio Canto, ex-judoca, é amigo da família de Isabel. O ex-atleta afirmou que a sua paixão pelo esporte foi gerada por uma geração que tinha a ex-jogadora como uma dos principais pilares.

"A Isabel é uma das lendas do esporte brasileiro. Uma família espetacular, todos os filhos, eu tenho um carinho enorme por ela. Acho que eu comecei a me encantar com o esporte vendo a geração da Isabel também, contribuiu muito pra eu virar um atleta olímpico e hoje eu tô aqui para essa despedida triste né, tão cedo. E cara, não sei como se tira alguma coisa disso mas o legado dela, a família maravilhosa, extraordinária, então ela vai continuar viva aí com a garotada", contou em entrevista à TV Globo.

A ex-jogadora fez história no vôlei de praia e também nas quadras. Isabel sofria da síndrome aguda respiratória do adulto (SARA). Ela chegou a ser internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, mas não resistiu. Na última segunda, a ex-jogadora foi anunciada como membro do grupo de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), junto de Ana Moser e Raí, para tratar de assuntos ligados ao Esporte.

Ex-jogadora de vôlei, Fabi Alvim Pedro Ivo/Agência O Dia

Revelada pelo Flamengo, Isabel foi a primeira jogadora brasileira de vôlei a atuar na Europa, acertando com o Modena, da Itália, em 1980. Foi medalha de bronze com a seleção brasileira nos Jogos Pan-Americanos de 1979, em Porto Rico, participando ainda das Olimpíada de 1980, em Moscou, e 1984, em Los Angeles.



Ao encerrar a sua trajetória nas quadras, ele se tornou nome importante do Brasil no vôlei de praia, ficando marcada pela parceria com Jackie Silva. Porém, foi ao lado de Roseli Ana Timm que conquistou o Mundial de Vôlei de Praia, em Miami, em 1994.



Ao se aposentar das areias, trabalhou como técnica, chegando a treinar as filhas Maria Clara e Carol no vôlei de praia. Em 2016, Isabel foi escolhida como um dos nomes a carregar a tocha olímpica no Rio, sede dos Jogos naquele ano.