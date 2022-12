Camilla Lewin - Divulgação

Camilla LewinDivulgação

Publicado 13/12/2022 10:38 | Atualizado 13/12/2022 10:39

Rio - A musa fitness, Camilla Lewin protagonizou mais um ensaio sensual. A Miss World Fitness revelou o segredo para manter a pele bonita e sem manchas.

"Durmo nua. Traz vários benefícios, como a melhora da qualidade do sono, a pele, previne infecções genitais , a medida que faz com que aja mais ventilação no local , que se ficar muito abafado e tampado por uma calcinha, por exemplo , ocasiona proliferação bacteriana por excesso de calor e umidade e ainda melhora a autoestima. É ótimo", conta a beldade.