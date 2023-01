John Kennedy - Tiago Pavini/Ferroviária SAF

Publicado 15/01/2023 14:00 | Atualizado 15/01/2023 15:16

São Paulo - Emprestado pelo Fluminense, o atacante John Kennedy teve uma estreia de gala pela Ferroviária. O jovem, de 20 anos, marcou três vezes na vitória por 3 a 1 da sua equipe sobre Água Santa, neste domingo, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.

A equipe de John Kennedy saiu atrás do placar. Didi abriu o placar para os donos da casa já no segundo tempo. A estrela do atacante revelado em Xerém começou a brilhar na reta final da partida. Aos 37 minutos, ele aproveitou falha da defesa do Água Santa para tocar para o fundo das redes, ganhando do goleiro Gabriel.

Três minutos depois, veio a virada. John Kennedy recebeu passe após belo contra-ataque, fintou Gabriel e colocou a equipe da Ferroviária em vantagem. Já nos acréscimos, novamente o atacante conferiu e deu números finais a partida. Desta vez, John Kennedy marcou após bela jogada individual.

O atacante, de 20 anos, é considerado uma grande promessa da base do Fluminense. Após um 2022 com problemas de disciplina, o jovem acabou emprestado ao clube paulista até o fim do Campeonato Estadual.