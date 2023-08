Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Publicado 07/08/2023

Plataforma Joga Junto Divulgação Com um modelo diferente do tradicional, o Joga Junto entrou no mercado de apostas no início deste ano com a proposta de ser um site parceiro dos apostadores e também de causas sociais ligadas ao esporte.

Um grande diferencial na comparação com os concorrentes é o Aprende Junto , plataforma pioneira que foi criada para ensinar o jogador a apostar de maneira segura e responsável. “Temos uma equipe focada em oferecer uma experiência completa em apostas on-line, em um ambiente saudável e de máxima proteção e transparência aos nossos usuários”, explica Douglas Fittarelli, CEO do Joga Junto.

EXPERIÊNCIA CONSCIENTE

Durante a criação do Joga Junto, a equipe observou que, apesar da ampla oferta de sites de apostas no Brasil, a maior parte dos jogadores não domina as regras, as terminologias e o gerenciamento de risco. O Joga Junto nasceu, portanto, do entendimento de que a diversão é indissociável de conscientização.

Considerando que apostas esportivas são, em última análise, jogos com riscos financeiros envolvidos, especialmente para novatos, a empresa investiu na criação da plataforma educacional Aprende Junto.

Para o Joga Junto, promover o conhecimento e a responsabilidade entre os jogadores é mais do que um diferencial competitivo. É parte da cultura de responsabilidade social da empresa. "Sabemos que nossos usuários são pessoas que, muitas vezes, estão em busca de entretenimento, mas também têm sonhos e expectativas de ganhos com apostas. Nosso papel, como empresa responsável, é garantir que eles tenham consciência das oportunidades e dos riscos, para pesar cada decisão. Assim, o Joga Junto, por meio do Aprende Junto, está promovendo a construção de uma comunidade saudável de jogadores", explica Fittarelli.

Com conteúdos e cursos em vídeo detalhados, elaborados por profissionais, a plataforma Aprende Junto permite que os usuários do Joga Junto aprendam o passo a passo para que possam se divertir de forma consciente com as mais diversas modalidades de aposta, com foco nos esportes tradicionais. Além de ensinar mais sobre regras e técnicas de aposta, também traz conteúdos voltados para manter os usuários no caminho do jogo responsável.

DIVERSÃO VARIADA

Com o slogan “nossa aposta é você”, o Joga Junto entrou no mercado de bet em fevereiro deste ano e logo ganhou destaque no segmento com a proposta de realmente jogar junto com seus usuários.

Além de apostar em suas ligas de futebol preferidas, na NBA, na Fórmula 1 e no E-sports, o jogador do Joga Junto conta com cassino on-line e jogos virtuais que são os grandes sucessos do momento, como o Aviator.

Outro aspecto que tem atraído apostadores para o Joga Junto é a forma descomplicada de realizar as transações financeiras. “Nosso resgate, por exemplo, é muito prático. O jogador recebe os valores em sua conta rapidamente”, pontua Fittarelli.

COMO USAR O JOGA JUNTO?

O Joga Junto foi desenvolvido com o intuito de facilitar a experiência consciente do apostador. Para iniciar, o interessado deve realizar o cadastro no site informando corretamente informações como nome, CPF e e-mail. Em seguida, basta acessar a caixa de entrada do e-mail informado e ativar a conta.

O próximo passo é depositar algum valor a partir de R$20,00, considerando que o bônus é progressivo. Entre R$ 20,00 e R$ 50,00, o bônus é de 100%; entre R$ 51,00 e R$ 100,00, o bônus é de 125%; e de R$ 101,00 ou mais, o bônus é de 150% do valor do depósito. O Joga Junto ressalta que o bônus máximo é de R$ 300,00. Para resgatar valores, o usuário só precisa acessar seu perfil no site e solicitar.

O JOGA JUNTO É SEGURO?

E, afinal, o site Joga Junto é seguro ? A equipe da plataforma não apenas garante que sim, como também destaca as medidas de segurança. A principal delas começa quando o usuário precisa preencher um campo de KYC (Know Your Costumer).

KYC é a sigla utilizada para “Conheça o seu Cliente”, em inglês. Dentro do Joga Junto, é um campo em que o usuário preenche algumas informações e a validação dos dados é realizada diretamente pelo sistema, garantindo a navegação segura pela plataforma.