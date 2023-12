Luiz Henrique é alvo de Flamengo e Fluminense - CRISTINA QUICLER / AFP

Publicado 31/12/2023 13:49

Rio - O atacante Luiz Henrique, do Betis, despertou interesse de mais um clube brasileiro. Segundo o “UOL”, o Corinthians entrou na briga com Flamengo e Fluminense pelo jogador e já apresentou uma proposta aos espanhóis.



O veículo não revelou os valores da oferta, mas afirmou que a negociação do Corinthians é pela compra definitiva do atacante, com ajuda de um investidor do ramo do transporte no Sul do país. O modelo é diferente do que foi adotado pela dupla Fla-Flu, que luta por um empréstimo de Luiz Henrique.



Internamente, o Corinthians prega cautela na negociação. O clube paulista entende que um acerto com Luiz Henrique é muito difícil, apesar de já ter realizado a proposta.



A multa de Luiz Henrique está na casa dos 100 milhões de euros (algo em torno de R$ 537,79 milhões). Porém, o Betis aceitaria uma oferta pelo atacante entre 12 a 15 milhões de euros (cerca de R$ 64,53 a R$ 80,67 milhões).



Pelo Betis, Luiz Henrique entrou em campo em 60 partidas, fez quatro gols e deu nove assistências. Revelado pelo Fluminense, o atacante se profissionalizou em 2020. No total, o jovem, de 22 anos, entrou em campo em 120 partidas, fez 14 gols e deu 14 assistências. Ele foi campeão do Carioca em 2022 pelo Tricolor.