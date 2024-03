Em nove jogos, sendo somente um como titular, Vitor Roque marcou dois gols no Campeonato Espanhol - Pau Barrena / AFP

Publicado 07/03/2024 13:00

Espanha - Com forte concorrência no ataque, o jovem brasileiro Vitor Roque tem recebido pouca minutagem no Barcelona. Até aqui, ele entrou em campo nove vezes com a camisa do clube catalão, sendo uma como titular. Por partida, tem média de somente 22 minutos jogados.

Além disso, Xavi o deixou no banco em cinco oportunidades. Uma delas foi na final da Supercopa da Espanha, em que o Barcelona foi goleado pelo Real Madrid, e, outra, no empate com o Napoli, no duelo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, na Itália.



"É a concorrência. Compete com Lewandowski e com todos os atacantes que temos no elenco. Não é fácil. Teve minutos, teve oportunidades, creio que nos ajudou e pode nos ajudar mais até o fim da temporada. Se tiver gana, vai participar e jogar, como todos", declarou Xavi, em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (7).

O técnico do Barcelona deve promover mudanças na equipe titular para enfrentar o Mallorca, nesta sexta-feira (8), devido "ao cansaço e ao acúmulo de minutos dos jogadores".

Com isso, Vitor Roque poderá estar entre os 11 iniciais. A grande questão é em que posição o brasileiro jogaria, já que, pelo Barça, atuou em todas as opções no ataque: foram quatro jogos como centroavante, quatro na ponta-esquerda e uma como ponta-direita.

Vitor Roque, apesar da baixa minutagem, já marcou dois gols pelo Barcelona no Campeonato Espanhol. O primeiro foi o da vitória sobre o Osasuna, no fim de janeiro, e, o segundo, na partida seguinte, diante do Alavés.