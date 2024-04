Exposição da Umbro - Divulgação

Publicado 12/04/2024 23:30 | Atualizado 12/04/2024 23:53

Inglaterra - A Umbro completa 100 anos de história em 2024. Tendo isso em vista, a Universidade de Westminster, localizada em Londres, realiza neste mês uma exposição para comemorar a marca. O evento também explora como a relação entre roupas esportivas e moda evoluiu ao longo do século.

"Estamos entusiasmados que o arquivo de moda masculina de Westminster tenha colocado seu destaque de exposição na Umbro no ano do centenário da marca. É a maneira perfeita de narrar as conquistas de design da empresa, ao mesmo tempo em que destaca o papel fundamental que a Umbro desempenhou ao trazer roupas esportivas para a narrativa de tendências de moda global”, disse Anthony Little, diretor geral global da Umbro.

Camisas e peças produzidas pela empresa inglesa ao longo destes 100 anos serão expostas. A divisão será feita em cinco seções; Manchester; Inglaterra; Tailored; Replica; e Diamond. A celebração ainda apresenta peças da Umbro criadas por parceiros de design, como Kim Jones, Paul Smith, Philip Treacy, entre outros grandes nomes do mundo da moda.

"É uma grande felicidade para a empresa ser homenageada pelos seus 100 anos. A exposição da Universidade de Westminster retrata boa parte da nossa história e contempla todo nosso crescimento ao longo do século completado. Celebramos não só o centenário, como também seguimos construindo o legado da marca criada por Harold e Wallace", diz Eduardo Dal Pogetto, diretor da empresa.

A Umbro foi a fornecedora de material esportivo da seleção brasileira na época do tetra da Copa do Mundo. Em 1966, a Inglaterra conquistou o único mundial de sua história também vestindo Umbro.

A marca, aliás, está presente em mais de 70 países. Atualmente, patrocina seis clubes no Brasil. São eles: Athletico; Chapecoense; Fluminense; Grêmio; Santos; e Sport.