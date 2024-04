Quer saber como apostar em jogos de futebol e ter chance de lucrar com o esporte que é paixão nacional? Leia este post! - Divulgação

Quer saber como apostar em jogos de futebol e ter chance de lucrar com o esporte que é paixão nacional? Leia este post!Divulgação

Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Publicado 15/04/2024 12:55

Você sabe como apostar em jogos de futebol? Um dos esportes mais populares do mundo — e principalmente no Brasil — está presente em vários sites de apostas. Então, antes de você se aventurar nesse mundo empolgante, é preciso entender como fazer isso da maneira correta.

Durante a sua jornada nas apostas de futebol, poderá se deparar com termos como mercados, operadores, odds etc. Para não ficar perdido, basta acompanhar este artigo, já que nele você descobrirá tudo o que precisa saber.

Como fazer apostas de futebol

O primeiro passo para fazer apostas de futebol é saber que existem muitas maneiras de apostar. Você pode escolher o vencedor de um jogo específico, quem marcará mais gols, o total de escanteios em uma partida e assim por diante.

O que existe em comum em todos os palpites é a cotação utilizada para indicar seus ganhos em caso de acerto. São as chamadas odds — ou probabilidades —, um dos termos mais populares dentro desse universo.

Quais são as apostas de futebol mais comuns?

Os novos apostadores começam geralmente a apostar nos tipos mais básicos de apostas. Essa, aliás, é uma boa maneira de entender o funcionamento de uma casa de aposta, além de compreender como agir no momento de fazer as apostas e a descobrir as melhores formas de conseguir um possível lucro.

O próximo passo, no entanto, é explorar os diferentes tipos de aposta futebol, também chamados de mercados de apostas. Atualmente existem vários deles, mas confira as principais a seguir.

Apostas futuras

Uma das opções favoritas dos fanáticos por apostas em jogos de futebol são as apostas futuras. Nelas, você colocará as suas fichas no resultado de uma competição e é possível apostar, por exemplo, em quem será o campeão.

Quanto mais surpreendente for a opção escolhida por você no início do campeonato ou no decorrer dele, maior será a sua chance de lucro. O mais interessante desse tipo de aposta é que muitas casas de apostas oferecem a opção de apostar em quem será o artilheiro do torneio.

Moneyline

O Moneyline, também conhecido como 1x2, é outra opção de aposta bastante utilizada. Para explicar sobre ele, vamos a um exemplo: digamos que você fará uma aposta no jogo São Paulo x Corinthians pelo Paulistão. Imediatamente você verá o mercado 1x2 com odds para o número 1, para o 2, assim como para o X.

O número 1 se refere à vitória do dono da casa. Se o jogo for no Morumbi, por exemplo, o São Paulo será a opção 1. Consequentemente, o 2 é referente ao time visitante: o Corinthians, nesse exemplo. O X é o empate.

Vale mencionar que os mercados 1x2 costumam se referir apenas aos 90 minutos de tempo normal de uma partida. Isso significa que o seu palpite precisará se concretizar no decorrer do jogo normal, sem contar a prorrogação ou os pênaltis.

Hipótese dupla

Outro tipo de aposta de futebol que é muito simples de entender é a hipótese dupla (double chance), também conhecida como dupla possibilidade ou dupla chance. Nela, você colocará suas fichas em dois dos 3 resultados possíveis.

Dessa maneira, você ganha se qualquer um desses dois resultados se concretizar. Esse é um dos tipos de apostas menos arriscados, já que cobre duas possibilidades de ganho. Por outro lado, ela oferece um retorno um pouco menos atraente — como era de se esperar.

Handicaps

Pense em uma partida entre o Manchester City e algum time qualquer da série D inglesa. A vitória do City é muito provável, certo? Então, nesse caso, as odds não serão tão boas.

Para contornar isso, o que você pode fazer é apostar nos handicaps. Nesse tipo de aposta, você basicamente fará uma aposta em um resultado, como a vitória no Manchester City, mas com alguma condição — o time ganhar com mais de 2,5 gols, por exemplo.

É justamente por conta dessa condição que os retornos costumam ser mais altos nos handicaps do que em mercados 1x2. Sendo assim, pode ser uma boa estratégia.

Dicas/estratégias para apostas em futebol

A primeira dica para apostas em futebol é ter paciência. Em vez de colocar todo o seu dinheiro em uma única aposta ou escolher o primeiro mercado disponível, é melhor ir com calma. Explore as opções, busque pelo momento mais oportuno e aposte em um esporte ou time que você conheça um pouco melhor.

Outra dica relevante é apostar com responsabilidade. Não faça empréstimos para apostar e tenha um orçamento definido. É preciso impor limites para evitar o vício em jogo.

Por último, mas não menos importante, para saber como apostar em jogos de futebol com maestria, assista aos jogos para não apostar no escuro. Acompanhe as estatísticas dos jogos e notícias sobre os times. Quanto mais conhecimento você tiver, maior será a sua chance de sucesso em uma esporte bet.