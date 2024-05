Bets em esporte já se tornaram o entretenimento favorito de muitos. Para curtir ainda mais essa experiência, saiba onde conseguir bônus para se divertir mais. - Divulgação

Bets em esporte já se tornaram o entretenimento favorito de muitos. Para curtir ainda mais essa experiência, saiba onde conseguir bônus para se divertir mais.Divulgação

Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Publicado 17/05/2024 11:04

Bets em Esporte: Aproveite Bônus Exclusivos e Explore Diversos Mercados

Fazer bets em esporte é uma ótima opção para adicionar mais adrenalina aos jogos. Os palpites, com as apostas, ficam mais emocionantes e passam a ser mais do que apenas suposições. Uma escolha certa pode vir com prêmios, além do gostinho bom de estar correto.

Bets podem ser feitas sozinho ou com amigos: basta apenas um dispositivo móvel e uma boa plataforma para você jogar nos mercados da sua escolha. É com esse último item que vamos ajudar você hoje.

Nesse conteúdo, você descobrirá o significado do termo bet e confere dicas para saber o melhor lugar para apostar. Por fim, ainda tiramos a dúvida se apostas esportivas podem ser feitas no Brasil.

O que significa bet?

Termos como “bets” ou “esporte bet” são muito usados popularmente no universo das apostas. A palavra bet sozinha vem da língua inglesa e significa aposta. Como os sites que operam no Brasil são estrangeiros, é comum entrar em contato com termos em inglês. Isso leva vários usuários a se acostumarem com o uso de palavras nesse idioma.

Outros termos além de bets em que isso se repete são:

- Odds: as odds mostram as chances de algum evento acontecer. Ironicamente, quanto maiores forem as odds, menores as chances. Caso você aposte em um evento improvável e ele se torne realidade, seu prêmio será multiplicado pela odd do momento da aposta.

- Handicap: o handicap é uma forma da casa de aposta equilibrar algum evento esportivo em que o ganhador parece ser muito óbvio. Dessa forma, a competição nas apostas pode se tornar mais acirrada que nas quadras ou campo.

- Cash in e cash out: ambos podem ser traduzidos por depósito e saque, respectivamente. São termos bastante comuns nas sessões dos sites de apostas em que se confere o dinheiro disponível para jogar. Também aparecem no momento de encerrar uma rodada em crash games.

Onde é possível fazer bets em esporte?

Atualmente, conforme é estimado em uma pesquisa do site Cupomválido.com.br com auxílio da plataforma Similar Web, há pelo menos 238 sites de apostas ativos no Brasil.

No entanto, assim como no momento de escolher um site para fazer uma compra, é preciso pesquisar para escolher a melhor casa de apostas para fazer as suas bets em esportes. Infelizmente, nem todas as plataformas assumem o mesmo compromisso com a diversão de seus clientes.

Não existe uma resposta única para todos os jogadores, nem uma casa que vá satisfazer a todos de maneira unânime. A melhor escolha sempre será pautada pela experiência e transparência da casa de apostas, somadas ao comprometimento com os usuários do site.

Betfair: confiança desde 1999

A Betfair é uma casa de apostas online fundada em 1999. A casa conta com pelo menos 20 anos de experiência no mercado e oferece suporte diário aos jogadores com dúvidas.

É uma das alternativas mais sólidas para fazer uma esporte bet no Brasil atualmente. Em seu site, é possível se divertir com bets esportivas, apostas em eventos de entretenimento (BBB e Oscar, por exemplo) e jogos de cassino (clássicos e novos, como pôker e aviator, respectivamente).

Cada evento também conta com mercados diferentes. No futebol, por exemplo, que é o esporte mais popular entre os apostadores, a Betfair costuma disponibilizar mercados como:

- time ganhador

- gols marcados;

- faltas;

- escanteios;

- chute ao gol.

Com essas e outras variáveis, é possível levar a aposta a outros patamares e ir muito além do simples palpite sobre quem deve ser o campeão.

Outro detalhe importante são suas licenças, emitidas pela Comissão de Apostas do Reino Unido e pela Autoridade de Jogos de Malta. Os seus números podem ser encontrados no rodapé do site da Betfair.

Para novos jogadores, a plataforma disponibiliza uma série de promoções. Uma delas é o depósito dobrado: usando o código promocional ZBIXYM é possível receber até R$300 em créditos , com base no valor que você colocar na plataforma em seu primeiro depósito. Confira o site da Betfair Brasil para mais informações.

Como escolher uma casa de apostas?

Como falamos mais cedo, ter cuidado ao escolher o site certo para fazer suas bets em esporte é fundamental para ter uma experiência divertida. Confira uma lista de critérios para conferir antes de fazer o seu depósito:

- Reviews de cliente: procure a avaliação de clientes usando o nome da casa de apostas + a palavra “review” no Google ou outro mecanismo de busca de sua preferência.

- Plataforma fácil de navegar: antes de criar uma conta, navegue um pouco pelo site e veja se ele funciona corretamente e é intuitivo para você.

- Vários esportes e mercados disponíveis: uma das coisas que tornam o ato de apostar mais divertido é poder palpitar em acontecimentos que vão além de quem será o vencedor. No caso de uma aposta futebol, você pode se atentar se há a possibilidade de apostar em faltas, escanteios, número de gols, dentre outros.

- Busque por promoções e bônus: casas de apostas sólidas costumam oferecer bônus para quem vai conhecer a plataforma. Por isso, fique atento a esse detalhe e aproveite esses valores para ver se o site escolhido é ideal para você.

- Licença válida: um bom site de bets será licenciado em algum país. Normalmente, essa informação fica disponível no final do site, sessão conhecida como rodapé. Caso seja difícil encontrar essa informação, desconfie.

As bets em Esporte são permitidas no Brasil?

Sim! Após o sancionamento da lei 14.790/23 em dezembro de 2023, passou a ser oficialmente permitido que empresas privadas operem apostas em esportes, seja em uma casa física ou online.

No entanto, é preciso ressaltar que há muitos anos, apesar de não haver regulamentação oficial, não era proibido apostar em esportes. Na realidade, já era possível fazer essa prática de maneira online, contanto que a empresa operadora não fosse baseada no Brasil.

Seja na Betfair ou em outras casas de apostas de sua preferência, o importante é sempre colocar o entretenimento como o centro de tudo. Jogue de maneira responsável e garanta que suas bets em esporte jamais superem o seu orçamento. Respeitando seus limites e com o auxílio de uma casa de apostas confiável, sua diversão online será ainda maior.