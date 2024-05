Saiba quais são os principais aplicativos de apostas disponíveis no Brasil, descubra como baixá-los e veja o que levar em consideração antes de fazer o download. - Divulgação

Saiba quais são os principais aplicativos de apostas disponíveis no Brasil, descubra como baixá-los e veja o que levar em consideração antes de fazer o download.Divulgação

Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Publicado 17/05/2024 11:12

Com o avanço das tecnologias móveis, como a chegada do 5G no Brasil, está cada vez mais raro usarmos o computador para as nossas atividades no dia a dia. Podemos fazer quase tudo em nossos smartphones, e com os apps de aposta não é diferente.

Vários sites de apostas (não todos) oferecem ao cliente a opção do aplicativo para fazer os palpites, acompanhar resultados em tempo real e até mesmo assistir eventos ao vivo. É uma forma prática e intuitiva, que muitas vezes supera a experiência de simplesmente acessar o site pelo navegador do celular.

Neste texto, falaremos sobre os principais aplicativos de apostas disponíveis no Brasil e apontar quais os recursos estão ao alcance dos usuários. Confira!

Qual o melhor aplicativo de apostas?

Lançado em 2023, o novo app de apostas da Betfair é uma das principais plataformas de jogos disponíveis para os smartphones Android no Brasil, como mencionado na Análise da Betfair. Nele estão disponíveis os principais destaques do site de apostas, como a aposta via Pix, promoções e a BetfairTV, por meio da melhor experiência possível.

Confira abaixo alguns dos principais recursos disponíveis no app da Betfair:

Bônus de boas vindas A Betfair oferece um bônus de até R$ 300 para os novos usuários Ferramenta de busca Totalmente otimizada, ela permite que você encontre os jogos em que deseja apostar com muito mais rapidez Apostas múltiplas O layout do aplicativo favorece quem gosta de realizar apostas em diferentes mercados Informações práticas É possível comparar desempenho e estatísticas dos times, informações importantes na hora de fazer sua aposta com confiança Modo escuro ou claro Escolha qual o layout que é mais confortável para você Segurança Com licença emitida em Malta, um das mais rigorosas regulações de apostas esportivas do mundo, o aplicativo do Betfair é bem confiável e garante a privacidade dos clientes Atendimento ao cliente É possível entrar em contato com o chat ou FAQ da Betfair dentro do próprio aplicativo, por meio da seção “fale conosco”

Como o Google não permite a disponibilização de jogos de apostas na Play Store brasileira, para baixar o aplicativo da Betfair é preciso primeiro acessar o site pelo navegador, autorizar o recurso “aplicações desconhecidas” do seu Android e realizar o download.

Não há apps de apostas para iOS no Brasil, mas é possível realizar apostas em iPhones a partir de qualquer navegador.

O Betfair Exchange, maior bolsa de apostas do mundo, possui um aplicativo próprio, dedicado exclusivamente para os recursos dele, também disponível no site.

Outros aplicativos de apostas

Além da Betfair, outros sites de apostas também oferecem a opção de baixar um aplicativo para os clientes realizarem seus palpites. Conheça algumas deles:

- 1xBet: promete design intuitivo, para que jogadores iniciantes consigam navegar com facilidade;

- Betnacional: oferece mercados especiais, como apostas em eventos políticos ou realities shows;

- Parimatch: neste app, é possível definir quais são seus times favoritos, para você receber notificações sempre que eles estiverem em campo;

- Sportsbet.io: possui muitos mercados focados em esports e também a possibilidade de apostar com criptomoedas;

- Superbet: recém chegada ao Brasil, a Superbet tem um aplicativo leve, ótimo para acompanhar o andamento das partidas em tempo real.

E quanto às apostas de futebol?

Praticamente todos os apps oferecem todos os mercados disponíveis no desktop, também no mobile. Ou seja, todos os mercados oferecidos, incluindo futebol, também estão ali.

Em se tratando de futebol, é possível palpitar em inúmeros torneios ao redor do mundo, com destaque, óbvio, para o nosso Campeonato Brasileiro, as competições europeias e a Libertadores.

Dentro de cada partida há várias opções dos chamados “mercados”, que você pode escolher ou até mesmo misturar, para formar as chamadas “apostas múltiplas”, que aumentam as odds exponencialmente.

Você pode apostar, por exemplo, no mercado “mais ou menos gols”, na quantidade de cartões amarelos ou escanteios, em quem marcará o próximo gol e, é claro, no resultado final da partida.

Na Betfair há também o recurso do cash out, em que você pode encerrar antecipadamente suas apostas caso o resultado esteja ficando improvável. No caso das apostas múltiplas, você tem a opção de encerrar parte do palpite. É uma forma interessante de reduzir perdas.

Outro recurso interessante entre os mercados da Betfair são as Supercotações, que estão disponíveis para aumentar as odds, ou seja o retorno das suas apostas. Basta conferir se, ao palpitar em apostas simples aparece a opção “aplicar aumento”.

Como avaliar os aplicativos de apostas?

Como mencionamos no começo do texto, não são todos os sites de apostas que oferecem a opção de baixar aplicativo. Por ser um recurso que não fica disponível nas lojas de aplicativos, muitos operadores preferem investir em um site de qualidade para mobile. Contudo, um bom app oferece inúmeras vantagens:

- Praticidade: para quem usa smartphone constantemente, principalmente por conta das notificações, a possibilidade de ser avisado quando uma promoção surge ou quando sai um gol no jogo em que você apostou é uma mão na roda.

- Experiência otimizada: Várias vezes os sites mobile são apenas uma versão vertical do mesmo site do computador. O app vai otimizar a sua experiência para o formato móvel melhorando seu desempenho.

- Fluidez: O aplicativo ocupa um espaço próprio na memória do aparelho, o que ajuda no seu funcionamento dele.

- Proteção de dados: Com a crescente preocupação e conscientização a respeito do uso dos dados do usuário, é essencial que os apps de apostas adotem recursos rigorosos de segurança e se mantenham em conformidade com as regulamentações de cada país.

- Conveniência: Os apps de apostas oferecem aos usuários uma forma conveniente de apostar em seus eventos favoritos, providenciando mobilidade e possibilitando que os players apostem de qualquer lugar.