Descubra como conseguir os melhores bônus e odds para aposta e-Sports. Divirta-se online e adicione ainda mais emoções à sua competição favorita.Divulgação

Publicado 17/05/2024 11:19

Assim como os esportes tradicionais, com o advento e crescimento progressivo da internet, os e-sports, conhecidos como jogos online, têm crescido e se destacado cada vez mais. Inclusive, agora também é possível realizar uma aposta e-Sports!

No início dos anos 2000 a popularidade das lan houses crescia muito com o início dos jogos online como Counter Strike, Tíbia e tantos outros famosos nessa época.

Com o crescimento constante da internet, essas categorias criaram cada vez mais força, tendo campeonatos regulamentados, fãs e torcidas, assim como esportes tradicionais. Com tamanho sucesso não poderia estar fora do mundo do betting, não é mesmo?

O que são apostas em esportes eletrônicos?

Apostas e-sports, também conhecidas como apostas em jogos eletrônicos, são uma forma de palpitar em eventos como o CBLoL usando dinheiro de verdade. Para isso, são usadas plataformas de apostas online.

Caso seu palpite esteja certo, você receberá um valor em dinheiro de acordo com o valor apostado e as odds da aposta. O fluxo de apostas, nesse caso, é bem parecido ao de um tradicional esporte bet. Por isso, se você já tiver feito uma aposta esportiva, desbravar essa nova categoria será ainda mais fácil!

Onde você pode apostar em E-sports?

As apostas e-sports estão disponíveis nos maiores sites de apostas, regulamentados e com grande variedade de jogos, como a Betfair, que é a líder mundial no quesito.

Bet em e-sports na Betfair

Na Betfair, há uma grande variedade de jogos, eventos e torneios, que possibilitam apostas, cada uma com diferentes mercados. Por isso, se você tiver interesse em fazer uma aposta LoL ou em outros jogos como CS:GO e Fortnite, confira a plataforma!

Novas opções são adicionadas conforme eventos de e-sports são marcados. Por isso, anote as datas no seu calendário, assim, você não se esquecerá de dar seus palpites a tempo.

Bônus e Promoções disponíveis na Betfair

A Betfair é líder em bônus e promoções no mercado de apostas. Um desses bônus, inclusive, dá até 300 reais em bônus de acordo com o valor depositado em Pix. Essa promoção está disponível para novos clientes e funciona da seguinte forma:

1 - Abra sua conta e use o código promocional: ao criar uma conta e usar o código promocional ZBIXYM e selecione pelo menos uma forma de comunicação em “Preferências de Marketing”, conforme explicado nos termos e condições no site.

2 - Faça seu primeiro depósito com Pix para receber até R$300 em bônus, conforme o valor depositado. O valor total (valor do seu primeiro depósito + bônus) será convertido em créditos de aposta para serem utilizados na Betfair.

3 - Receba e use seu bônus: você tem até 90 dias para gastar o valor do seu bônus. Atenção: para sacar o valor do bônus você precisará cumprir o requisito de apostar 8x o valor do bônus com sua carteira principal. Apostas com cotações inferiores a 2.0 não contam para compensação de fundos de bônus (múltiplas inclusive).

Para mais informações e garantir seu bônus, confira os termos e condições disponíveis no site da casa de apostas.

Aposta e-sports: quais são os esportes eletrônicos disponíveis?

Os e-sports em que é possível apostar são aqueles com eventos oficiais. Sendo assim, jogos que não têm um cenário competitivo sólido ainda não aparecem nas casas de apostas. Mas isso não quer dizer que as opções são poucas, sendo as três principais:

League of Legends (LoL)

Um dos jogos mais famosos no cenário de e-sports, LoL foi criado em 2009 e desde então foi grande destaque, sendo um jogo onde os adeptos de apostas podem apostar utilizando como base a batalha estratégica em equipes.

Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO)

Um jogo de tiro em primeira pessoa que é um dos pilares do cenário de e-sports, um dos primeiros jogos a atrair olhares e adeptos, CS nunca saiu do auge dos games.

Dota 2

Dota 2 é outro jogo de estratégia em equipe, formado por dois times de cinco jogadores que competem para destruir a base inimiga, chamada de "Ancient", enquanto defendem a própria. Cada jogador controla um herói com funções específicas, possibilitando apostas em jogos individuais e de equipes.

Além destes títulos, alguns outros jogos também tem se tornado cada vez mais populares entre jogadores, como Overwatch, Fortnite, Rainbow Six Siege, StarCraft II são os mais procurados pelos apostadores no geral.

Como apostar em e-sports?

Uma das mais famosas formas de entretenimento para os fãs de e-sports, as apostas são uma forma de os participantes palpitarem em resultados específicos nos jogos e ganharem prêmios com base na precisão de suas previsões.

Para apostar, crie a sua conta na sua plataforma preferida e siga o passo a passo abaixo.

1) Escolha o Evento: o primeiro passo é selecionar o evento em que a aposta será feita. Ao longo do ano, acontecem diversos eventos de e-sports, como o CBLoL, de League of Legends e o Major, de CS:GO, para citar apenas dois exemplos.

2) Dê seu palpite com base nos mercados disponíveis: cada e-sport conta com suas próprias mecânicas e formatos. Por isso, os mercados podem variar bastante quando olhamos além de quem será o vencedor. Aproveite para apostar em diferentes acontecimentos, como quantidade de torres derrubadas, no caso de League of Legends.

3) Valor da Aposta: após escolher seus palpites, é hora de determinar qual valor você vai colocar naquela aposta. Quanto maior a aposta, maior o retorno, mas para uma experiência mais agradável, recomendamos jogar com um valor que não vá fazer falta caso você o perca.

4) Confirmação da Aposta: depois de revisitar todos os passos anteriores, basta apenas confirmar a aposta e aguardar o resultado da partida.

É possível apostar ao vivo em e-sports?

Sim, é possível fazer apostas ao vivo em eventos de e-sports. As apostas ao vivo, também são conhecidas como apostas in-play ou apostas em tempo real. Esse formato oferece uma experiência de apostas mais dinâmica e interativa, onde os apostadores podem realizar novas apostas e conforme o desenrolar do jogo.

Quais são os esportes eletrônicos mais populares para apostar?

Agora que você já sabe como apostar em e-sports, pode preparar seu setup, suas estratégias e apostas para assistir aos melhores jogos e se divertir muito mais. E não se esqueça de conferir os bônus disponíveis para começar sua jornada de apostas com muito mais oportunidades!