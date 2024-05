Obter as melhores odds proporciona maiores ganhos e deixa uma aposta ainda mais interessante e empolgante. Saiba como consegui-las. - Divulgação

Obter as melhores odds proporciona maiores ganhos e deixa uma aposta ainda mais interessante e empolgante. Saiba como consegui-las.Divulgação

Para muitos apostadores, existe a dificuldade em entender quais são as melhores odds e como elas podem ser rentáveis — ou não — para apostar. As apostas, principalmente as esportivas, estão cada vez mais populares no Brasil por serem uma atividade muito divertida, mas que pode ficar muito melhor se o lucro for maior.

Tudo parte de uma boa análise do apostador, mas, para deixar esse processo mais fácil, preparamos um conteúdo completo sobre esse assunto. Assim, será possível escolher as melhores opções no momento da aposta e ter um bom retorno em caso de acerto.

O que são probabilidades de apostas desportivas

Nas apostas desportivas, as odds são utilizadas para indicar a probabilidade de um resultado acontecer dentro de um evento esportivo. Elas são, geralmente, expressas em forma de frações, números decimais ou em formato americano.

Outro uso das odds é para determinar o valor que um apostador pode ganhar em uma aposta, caso ela seja bem-sucedida. Se a aposta for, por exemplo, uma odd de 2.0 e ela for a vencedora, o prêmio total será de R$ 200 — os R$ 100 da aposta original + R$ 100 de lucro).

As odds, no entanto, não garantem por si só o resultado de um evento. Isso significa que, quanto maior for o número de odds, menos provável é que esse resultado aconteça. Esse desfecho é visto como um azarão nos sites de betting.

Como as odds funcionam

As odds funcionam em uma relação risco-retorno — quanto maiores as odds, menores a chances de o evento em questão acontecer, como dissemos, e vice-versa. Para entender melhor o funcionamento delas, vamos nos basear no resultado esperado.

Evento improvável

- odds: altas;

- probabilidade estimada: baixa;

- retorno potencial: maior.

Evento possível

- odds: médias;

- probabilidade estimada: moderada;

- retorno potencial; médio.

Evento muito provável

- odds: baixas;

- probabilidade estimada: alta;

- retorno potencial: menor.

Formatos de probabilidades de apostas esportivas

Em apostas esportivas, existem três tipos de odds que são as mais utilizadas. Confira, a seguir, quais são elas.

Decimais

As odds decimais, também conhecidas como europeias, são representadas por um valor com duas casas decimais — como seu próprio nome indica. Essas cotas são geralmente definidas pelas operadoras, mas podem sofrer flutuações à medida em que os apostadores continuam apostando.

Esses valores, de qualquer modo, já dizem algo aos usuários. Se for apresentada, por exemplo, uma cota de 1.20, é possível esperar que a probabilidade de acerto dada pela casa gire em torno de 80%. Uma cota 2.00, por outro lado, mostra que a operadora acredita que a chance é de 50%.

Fracionárias

As odds fracionárias, também chamadas de fracionais ou inglesas, são o sistema mais comum no Reino Unido — e quase não são utilizadas no Brasil. Elas indicam o lucro potencial em relação a uma aposta esportiva original por meio de frações.

Se as odds forem, por exemplo, de 3/1 — lê-se três para um —, significa que o apostador ganhará três vezes o valor que foi apostado. Nesse caso, se a aposta for R$ 10, o retorno seria de R$ 30 + o valor original da aposta.

Americanas

As odds americanas são o formato mais comum nos Estados Unidos. Elas são apresentadas com um sinal positivo (+) ou negativo (-) e indicam o quanto é preciso apostar para ganhar R$ 100 ou qual será o valor dos ganhos se a aposta for de R$ 100.

Caso as odds sejam positivas, +150 por exemplo, significa que o apostador ganhará R$ 150 para cada R$ 100 apostados. Já se elas forem negativas, como -150, esse valor indica que será necessário apostar R$ 150 para ganhar R$ 100.

Como converter probabilidades de apostas de qualquer formato

Algo muito comum que apostadores fazem é converter as odds em probabilidade. Assim, eles conseguem entender melhor as chances que têm em uma determinada aposta de uma maneira mais realista.

Em uma aposta simples com odds de 2.0, por exemplo, para transformar essas chances em probabilidade, basta seguir o seguinte passo a passo:

1. Divida 1 pela odd (no exemplo, 1/2 = 0,5);

2. Multiplique o resultado por 100 (0,5 x 100 = 50).

Com essa conta, é possível chegar à conclusão de que a odd decimal — que é a mais utilizada no Brasil — representa 50% de chances.

Quem tem as melhores odds?

Atualmente no Brasil existem diversos sites de casas de apostas que oferecem boas odds para apostas, sejam elas esportivas, aposta BBB ou qualquer outra. Apesar de todas elas terem um funcionamento similar, cada uma tem suas vantagens e desvantagens.