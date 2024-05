Fenômeno entre os torcedores brasileiros, conheça o que são as apostas esportivas, como escolher um site de aposta para jogar e saber se ele é confiável. - Divulgação

Fenômeno entre os torcedores brasileiros, conheça o que são as apostas esportivas, como escolher um site de aposta para jogar e saber se ele é confiável.Divulgação

De uns anos para cá, as apostas esportivas chegaram de vez no Brasil. Sucesso há décadas em países como a Inglaterra, as bets caíram no gosto dos torcedores brasileiros. É um mercado que cresce exponencialmente, tanto em quantidade de jogadores quanto em opções de sites para jogar.

Cada site tem suas próprias estratégias e formas de atrair novos apostadores. Seja oferecendo formas de pagamento mais práticas, como o Pix, ou por meio dos bônus e promoções. Chega a ser difícil escolher qual o melhor site para experimentar as emoções que uma aposta esportiva pode oferecer.

Além disso, existe também a dificuldade de entender o que são as apostas. Diferentemente da nossa tradicional loteria esportiva, esses sites oferecem inúmeras opções de esportes e possibilidades para palpitar, e é comum que isso deixe o apostador iniciante um pouco perdido.

Para facilitar essa escolha, este texto explicará o que são as apostas esportivas, como se faz uma aposta, o que levar em consideração na hora de escolher em qual site fazer seus palpites e como saber se ele é confiável. Confira!

Qual a melhor opção de aposta no Brasil?

Entre as dezenas de sites que operam no Brasil, quem se destaca pelo seu pioneirismo, funcionalidade e segurança é a Betfair. Fundada na Inglaterra há mais de 20 anos, ela é uma das melhores opções de aposta presentes aqui no País.

Adaptada ao público brasileiro, a Betfair oferece a opção de apostas via Pix, que garante que o valor esteja disponível em sua carteira em poucos segundos.

Inclusive, a Betfair oferece um bônus de até R$ 300 aos novos usuários em seu primeiro depósito. Esse bônus funciona da seguinte forma: se você colocar qualquer valor de até R$ 300 de saldo no site, automaticamente terá 100% a mais desse valor para jogar mais.

Depois do depósito, é só aproveitar as centenas de mercados que a Betfair oferece. Você pode apostar em campeonatos que fazem parte do nosso dia a dia, como o Brasileirão e a Libertadores, mas também em competições de futebol dos mais diversos cantos do mundo.

E é claro que a Betfair não possui apenas futebol. É possível palpitar em basquete, Fórmula 1, e-sports, tênis e até eventos que não são esportivos, como o BBB, as eleições norte-americanas ou quem será o artista do show do intervalo do próximo Super Bowl.

Além de tradicional, a Betfair é confiável. Ela é certificada pela Autoridade de Jogos de Malta, uma das principais regulações de apostas esportivas do mundo, e respeita a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), garantindo segurança aos dados que você fornece à plataforma.

Conheça abaixo outras ótimas vantagens que a Betfair oferece aos apostadores brasileiros:

Aplicativo Betfair Os usuários de smartphones Android têm acesso ao aplicativo da Betfair, que garante uma experiência personalizada e intuitiva, superior ao uso pelo navegador de internet Betfair Exchange Trata-se da maior bolsa de apostas do mundo, funciona de forma diferente das apostas convencionais e é uma das exclusividades que a Betfair oferece Betfair TV Acompanhe ao vivo transmissões de tênis, jogos de futebol e até da NBA, podendo apostar enquanto assiste o jogo na mesma tela Cash out Você pode encerrar a sua aposta antes do fim do evento caso perceba que talvez não alcance o resultado esperado e garantir algum retorno Super Cotações Disponível em alguns mercados, é um recurso que aumenta as odds da sua aposta, garantindo um retorno maior em caso de acerto

O que são apostas esportivas e como funcionam?

Quem nunca apostou, não é mesmo? Seja uma "fezinha" ou um desafio entre amigos. As apostas escalam essa "brincadeira" a outro patamar, oferecendo emoções constantes aos jogadores.

Como falamos anteriormente, o esporte bet é bem diferente da loteria esportiva, que faz parte da cultura brasileira há décadas. Na loteria esportiva, há um número limitado de jogos por semana e você pode apostar apenas em quem vai vencer a partida (ou se sairá um empate).

Nos sites de apostas é possível palpitar em praticamente tudo que pode acontecer nas quatro linhas, no caso de uma partida de futebol.

Isso é o que costuma ser chamado de "mercados" de um evento, as possibilidades que você tem de palpitar. Você pode, é claro, apostar no resultado final do jogo, mas também em qual momento da partida sairá o primeiro gol, quantos gols a partida terá, quantos escanteios ou cartões amarelos... são dezenas de opções!

E você não precisa se limitar a escolher apenas um mercado, você pode misturar vários deles em uma única "aposta múltipla", que aumenta muito o valor das odds caso você acerte tudo.

As odds dizem respeito à probabilidade de algo acontecer na partida, sendo a principal característica de como funcionam as apostas esportivas. Se a odd for baixa significa que é bem possível que a sua aposta aconteça e não renderá muito retorno, como uma vitória do líder do campeonato contra o lanterna.

Agora se a odd for alta significa que a chance daquilo acontecer é baixíssima e você pode ter um grande ganho caso ocorra. Por exemplo, uma vitória da Alemanha sobre o Brasil por 7 a 1 na semifinal da Copa do Mundo de 2014 pagava $ 2.319 para cada $ 1 que fosse apostado. (spoiler: um jogador norte-americano fez esse palpite!)

Outra característica marcante das apostas esportivas é a possibilidade de realizar palpites não somente antes da partida, mas também com ele em andamento, já que as odds são atualizadas constantemente.

Você pode, por exemplo, perceber que um time ficou com um jogador a menos e apostar na vitória do time adversário por conta da vantagem numérica em campo.

O que oferecem as melhores empresas de apostas esportivas?

Apesar de variadas, as principais casas de apostas que atuam no Brasil possuem características em comum. A presença de todas, ou pelo menos da maioria, das características a seguir são indicativos de qualidade do serviço oferecido aos clientes. Normalmente, as melhores casas de apostas no Brasil possuem:

Variedade de mercados

Ter a oportunidade de apostar em outros esportes além do futebol não significa apenas variedade, mas sim uma preocupação com o entretenimento para os mais diversos públicos. Assim, um fã de vôlei ou handebol também será agraciado com a chance de fazer apostas em seu esporte favorito.

E assim como no futebol, os outros eventos esportivos também contam com diferentes mercados. Você pode, por exemplo, apostar na diferença de pontos em que um set será fechado ou quantas cestas de três cairão na partida. As possibilidades são quase infinitas.

Odds e promoções atraentes

As odds não costumam ser as mesmas em cada site de aposta. Seja por utilizar mecanismos algorítmicos diferentes ou para atrair apostadores, as odds podem variar um pouco de site para site.

Outra forma de fisgar os jogadores é por meio das promoções, como o bônus de até R$ 300 que a Betfair oferece . Além desses bônus, os sites podem oferecer apostas grátis, reembolsos em determinados eventos, odds especiais, entre outros.

Aplicativos

Não são todos sites de apostas que oferecem aplicativos aos usuários. Muitas vezes, o uso via smartphone se limita ao navegador, que geralmente apenas adapta o site original ao formato vertical.

O aplicativo geralmente oferece uma experiência mais intuitiva, planejada exatamente para aquele aparelho, uma interface mais limpa e até mesmo economia de internet ou bateria durante o uso.

No Brasil, os aplicativos de apostas não podem ser adquiridos pela Play Store do Google, tendo que baixá-los por meio de um download dentro do site de apostas. Também não é possível adquirir aplicativos para aparelhos com iOS.

Confiança

É fácil identificar quando um site de apostas é confiável. Os melhores sites de apostas geralmente exibem as licenças internacionais de órgãos reguladores, que chancelam a segurança daquele serviço, além de criptografia que protege as transações e dados dos clientes.

Preocupação com o bem-estar do jogador

Sites confiáveis também possuem recursos focados no bem-estar dos seus clientes. Eles oferecem formas de garantir o jogo de forma saudável e responsável, como controle do limite de depósitos e de perdas.

Há também o bloqueio temporário, que desativa sua conta por um breve período após muito tempo em atividade na plataforma

Atendimento ao cliente

As melhores casas de apostas oferecem formas de entrar em contato para resolver eventuais problemas e tirar dúvidas, e com funcionários de verdade, sem bots. Esses serviços podem ser oferecidos por meio de chat, WhatsApp, email ou telefone.

Como verificar se uma plataforma de apostas esportivas é segura?

As licenças de órgãos reguladores, os recursos para um jogo saudável e o atendimento ao cliente, citados acima, são bons indicativos de que um site de apostas é seguro, porém não são os únicos.

Um fator a ser levado em consideração é a reputação daquele serviço. Há quanto tempo ele está neste mercado? Qual a avaliação que outros clientes fazem desse serviço? Esse serviço costuma responder às reclamações feitas online?

Além dessas perguntas, é sempre interessante pesquisar a respeito das plataformas recém-chegadas ao mercado.

Algumas podem já ter uma marca consolidada no exterior e apenas estarem desembarcando agora no Brasil, mas outras podem ser iniciantes no ramo e ainda não possuir tecnologias que garantam a segurança do seu dinheiro e dos seus dados.

Falando na segurança do seu dinheiro, é sempre bom verificar quais as formas de pagamento a plataforma suportam. Se ela aceita as mais populares como cartões de crédito, pix e boletos, e também se elas não cobram taxas.

Sites confiáveis também costumam ser transparentes no que diz respeito aos termos de uso e com políticas de privacidade (como já falamos sobre a LGPD).

Fique sempre atento a esses sinais de alerta. Sites com odds muito generosas, muito superiores ao praticado por outras plataformas ou ofertas exageradamente tentadoras, podem ser indicativos de atividade suspeita.

Lembre-se também do seu próprio comportamento enquanto jogador. Evite usar o jogo como forma de investimento ou escapismo, nunca persiga suas perdas, tenha um limite de depósitos que não vá lhe fazer falta e tenha sempre outros hobbies para além da aposta esportiva.

Como você faz uma aposta?

Depois de ter todos esses pontos levados em consideração e avaliado qual a melhor plataforma você deseja jogar, é hora de, enfim, apostar.

De modo geral, os passos de como fazer apostas online são bem semelhantes na maioria dos sites. Nesta explicação, usaremos a Betfair como exemplo.

O primeiro passo é, obviamente, acessar diretamente o site da Betfair ou entrar por meio de um link promocional, que atualmente oferece o bônus de até R$ 300 aos novos usuários.

Depois disso, você entra em “abrir conta”, onde estarão os campos que você precisa preencher para realizar o cadastro. Depois de feito o cadastro, você volta à página inicial da Betfair para informar o email e a senha no canto superior da tela.

Junto ao cadastro, você realiza também o seu primeiro depósito. No caso da Betfair ele pode ser feito via pix ou por meio de outras oito formas de pagamentos. É nesse momento também que você reivindica sua promoção de boas vindas, inserindo-o no campo do bônus promocional.

A página inicial e a página pós-login são idênticas. A barra lateral esquerda mostra os esportes em que é possível apostar e o centro da tela costuma apresentar quais são as principais promoções, mercados e partidas do dia.

Clicando em qualquer partida, você terá acesso aos mercados, que são as várias opções de eventos em que é possível apostar naquele jogo, cada um com sua respectiva odd.

Ao clicar na odd, você a seleciona ao seu bilhete. É possível fazer uma ou várias apostas simples, cada uma com seu próprio valor, ou escolher várias odds para fazer uma aposta múltipla, com um único valor.

Tendo montado o seu bilhete, observe se há a opção “boost”. Isso significa que uma Super Cotação está disponível para você aumentar os ganhos daquele bilhete. Ao lado dele estará o campo onde você colocará a quantia que deseja apostar.

Fazer apostas esportivas não é um “bicho de sete cabeças” e pode oferecer muita emoção a quem joga com responsabilidade. Seguindo todos esses passos, você já estará pronto(a) para se divertir com seus esportes favoritos!