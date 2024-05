Descubra as melhores odds e bônus exclusivos na Aposta CB LOL e aumente suas chances de sucesso nas apostas de League of Legends! - Divulgação

Publicado 17/05/2024 12:21

A modalidade de aposta em e-sports é uma tendência em ascensão no Brasil. E uma das principais possibilidades que as casas de apostas oferecem é a aposta LOL, um jogo que está conquistando milhares de jogadores.

Existem diversos torneios de LOL, dos quais participam pessoas de todo o mundo, e você pode apostar nessas competições e em outros e-sports através de uma plataforma de apostas online de confiança.

Fazer apostas em LOL é uma maneira de aproveitar ainda mais o jogo, garantindo um entretenimento completou. Neste artigo, explicaremos como funciona a aposta em LOL, quais são os mercados e os principais torneios. Acompanhe.

O que é LOL?

LOL é a sigla de League of Legends. Trata-se de um famoso jogo de estratégia que simula uma arena de batalha para múltiplos jogadores, que combatem entre si visando destruir as bases oponentes. Trata-se de um jogo de caráter cooperativo, em que se formam times e definem-se estratégias para vencer as partidas.

A popularidade do jogo está crescendo no Brasil e no mundo, e cada vez mais pessoas vêm aderindo ao LOL. Um dos motivos para isso é o recente lançamento da série Arcane, criada em parceria com a Netflix. Além disso, o dinamismo do jogo e seu caráter competitivo contribuem para que LOL seja um game irresistível!

A experiência pode ficar ainda mais interessante se, além de jogar e acompanhar as partidas, você também fizer apostas LOL. Sim, é possível apostar no jogo, e esse é um mercado que pode ser bastante lucrativo!

Como apostar no LOL?

Para apostar em LOL na Betfair, é muito simples. O primeiro passo é criar a sua conta. Não se preocupe, é gratuito. Para fazer isso, basta clicar em "criar conta" no canto superior direito do site, preencher seus dados pessoais e, em seguida, depositar fundos no site. O dinheiro depositado será utilizado para fazer suas apostas, portanto, lembre-se de definir um limite saudável e não exceder esse orçamento.

Principais torneios de LOL para apostar

Os campeonatos de e-spots estão em alta e, com o LOL, não seria diferente. Os principais torneios de LOL são o MSI (Mid Season Invitational), uma espécie de “mini-mundial” que costuma acontecer em maio, e o Worlds.

Além desses torneios mundiais, há campeonatos regionais de LOL. Os principais são:

- CBLOL (Brasil)

- LCK (Coreia do Sul)

- LCS (América do Norte)

- LEC/EMEA (Europa)

- LJL (Japão)

- LLA (América Latina)

- LPL (China)

- PCS (Taiwan, Hong Kong, Macao, Sudeste Asiático e Oceania)

- VCS (Vietnã)

Em quais mercados é possível apostar?

Ao contrário do que ocorre em outros jogos populares nas casas de apostas, o LOL não tem rodadas, mas sim partidas que duram de 20 a 60 minutos e que pretendem atacar e destruir as bases adversárias.

O mapa do jogo é dividido em três pistas em que ondas de minions surgem constantemente, de todos os lados. A maior delas, a Baron Nashor, é o principal alvo global. As regras do jogo são complexas e muito dinâmicas, e é preciso entender como elas funcionam para fazer apostas mais certeiras.

Existem muitos mercados (ou seja, possibilidades de apostas) para apostar em LOL, de acordo com a casa de apostas escolhida. Alguns dos mercados mais promissores são:

Moneyline

Nesse mercado, é necessário apostar em qual time você acha que irá vencer uma partida. É o tipo de aposta em LOL mais simples, mas requer bastante estratégia e conhecimento das dinâmicas do jogo.

Mapas

Uma aposta um pouco mais complexa é a dos Mapas. Nesse, é possível dar vários palpites em relação aos mapas do jogo, como, por exemplo, quem irá destruir a primeira torre no mapa 1.

Número de kills

Também é possível apostar no número de kills (mortes) no jogo: se será par ou ímpar, qual time será o primeiro a eliminar um oponente, quem será o primeiro a matar o barão da partida, entre outras modalidades.

Handicap

Há, ainda, a possibilidade de apostar no handicap, ou seja, na vantagem ou desvantagem de uma determinada equipe. Normalmente o handicap de LOL está associado ao número de mapas, mas ele também pode estar relacionado ao número de mortes.

Resultado exato

Se você quer ousar mais, pode apostar no resultado exato. Mas a gente já vai logo avisando que, nesse mercado, é preciso ter um conhecimento profundo do jogo e do histórico das equipes. Só conhecendo os pontos fracos e fortes de cada time será possível fazer uma boa análise e cravar o resultado.

Duração da partida

Finalmente, é possível apostar em quanto tempo a partida irá durar. Como o jogo não se baseia em rodadas e sim em objetivos, ele continua até que uma das equipes atinja o objetivo. Portanto, tudo pode se resolver muito rapidamente ou o jogo pode se estender por mais tempo.

Perguntas frequentes sobre apostas no LOL

A seguir, confira algumas das perguntas mais frequentes a respeito das apostas em LOL.

Onde e como fazer uma aposta em LOL?

Para apostar em LOL, é preciso escolher uma plataforma de apostas confiável. Crie a sua conta gratuita, transfira os recursos que serão utilizados para apostar, efetue o login no site e comece a apostar. Para isso, acesse "e-sports" no menu principal e, em seguida, escolha LOL no leque de opções que vai se abrir.

Em quais mercados é possível apostar em LOL?

Há várias possibilidades para apostar em LOL: a primeira equipe a causar uma morte de oponente, o primeiro time a matar o barão, qual será o resultado exato, qual será a duração da partida, qual será o handicap, que equipe irá vencer, entre outras.

Agora que você já sabe como entrar no fantástico universo da aposta LOL, que tal colocar seus conhecimentos em prática e apostar no jogo que está conquistando milhares de brasileiros?