Entenda o mercado de betting no Brasil: onde apostar, quais os melhores mercados, quais as modalidades esportivas e dicas para melhorar seus resultados.Divulgação

Publicado 17/05/2024 12:28

O betting está em alta no Brasil! O mercado de apostas vem atraindo cada vez mais usuários interessados em uma boa fonte de entretenimento e uma possibilidade de ganhar dinheiro ao mesmo tempo em que se diverte.

Mas, afinal, como e onde fazer apostas no Brasil? Em quais esportes e mercados é possível apostar? Existem estratégias que podem ser utilizadas para aumentar suas chances de ganhar? Neste artigo, vamos explicar tudo o que você precisa saber sobre betting!

Como apostar no Brasil?

Existem muitas casas de apostas em operação no Brasil e, com tanta oferta, é muito fácil cair em golpes de pessoas mal-intencionadas. Por isso, na hora de fazer suas apostas, é importante escolher uma plataforma idônea e confiável.

Algumas coisas que são importantes de se observar na hora de avaliar nas casa de apostas são:

- As suas formas de pagamento – por exemplo, são cassinos que pagam via Pix?

- São plataformas acessíveis pelo computador e smartphone?

- São operadores que oferecem bônus e promoções para seus jogadores?

- Possuem boas cotações para quem usa a plataforma?

- São empresas com algum registro em órgãos regulamentadores?

Um exemplo de uma casa de aposta que passa em todos esses critérios é a Betfair, uma plataforma de apostas e cassino.

Para se cadastrar, geralmente é muito simples. No site da empresa onde vai se cadastrar, você selecionará a opção de “abrir/criar conta”. Após preencher todos os dados, chegará a hora de fazer um depósito com sua forma de pagamento preferida - não se esquecendo de incluir seu código promocional para receber o bônus.

Em quais esportes você pode apostar?

O mais legal das plataformas de apostas esportivas é que você pode apostar em uma infinidade de esportes diferentes! É claro que a modalidade que mais atrai apostadores no Brasil é o futebol. Afinal, o esporte é uma verdadeira paixão nacional. No entanto, há muitas outras modalidades disponíveis para betting! Vamos explorar as principais delas?

Além do futebol, a maior parte das plataformas de aposta oferece também automobilismo, basquete, beisebol, bilhar, boxe, ciclismo, corrida de cavalos, corrida de galgos, críquete, dardos, e-sports, futebol americano, futebol australiano, golfe, handebol, hóquei no gelo, jogos gaélicos, MMA, rugby, tênis, tênis de mesa e voleibol. Ufa! São muitas opções!

Em quais mercados é possível apostar?

Outra coisa interessante é que você pode apostar não só no mercado brasileiro, mas também em outros mercados. Por exemplo, você pode fazer apostas em vários campeonatos da Itália, de Portugal, da Alemanha, da Inglaterra, da França e até mesmo de regiões que ficam do outro lado do mundo, como a China e a Arábia Saudita.

Além disso, você não precisa somente apostar em quem vai vencer ou qual será o número de gols em uma partida de futebol. É possível apostar em mercados alternativos, como, por exemplo, o mercado resultado no intervalo/final do jogo. Nesse caso, você precisa acertar simultaneamente o vencedor do primeiro tempo e o resultado do jogo.

Outro mercado interessante é o mercado de resultado final com ambas marcam, que consiste em cravar o resultado e apostar se as duas equipes vão ou não marcar. Há, ainda, o mercado de gols de pênalti e o de apostas escanteios.

A vantagem de apostar em mercados alternativos e em jogos de outros países é que, por serem menos concorridos, costumam ter odds bem interessantes! Por isso, suas chances são melhores.

Estratégias e dicas para betting

O mundo da betting envolve muita sorte, mas também é preciso ter estratégias para obter os melhores resultados. Confira a seguir algumas dicas que preparamos.

Atenção às odds

Na hora de apostar, é importante saber quais são as odds. Para isso, faça seu dever de casa: estude as estatísticas, analise os times envolvidos e calcule as probabilidades. Além disso, compare suas análises com as odds das próprias casas de apostas e jogue com isso.

Não menospreze mercados alternativos

Como dito, os mercados alternativos são bem interessantes, pois devido à menor competitividade, as odds tendem a ser melhores. Assim, se você acertar sua aposta, pode ganhar mais.

Além dos mercados alternativos que já citamos anteriormente, existem outros que podem ser muito vantajosos, como é o caso do handicap asiático.

Trata-se de um mercado que exclui o empate como uma possibilidade de resultado em esportes com três entradas, como é o caso do futebol. Nesse tipo de aposta, só é possível a vitória de um dos times. Geralmente é uma estratégia usada quando há muita discrepância de qualidade entre as duas equipes.

Entenda a modalidade em que você vai apostar

Independentemente do esporte em que você pretende apostar, saiba que é preciso saber tudo sobre ele! É importante estudar a fundo os resultados, identificar padrões e tendências e analisar as estatísticas para fazer apostas mais precisas e aumentar suas chances de ganhar.

Tenha um bankroll adequado

Bankroll é seu orçamento para apostar, ou seja, o valor que você pode investir em suas apostas sem comprometer as suas finanças. É muito fácil se empolgar e querer apostar cada vez mais, e acabar tomando prejuízo. Para evitar isso, é importante se ater ao bankroll e apostar com responsabilidade.

Gostou de conhecer o mercado de betting no Brasil e se animou a iniciar no mundo das apostas esportivas?