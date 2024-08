Vini Jr. em treino do Real Madrid - Divulgação / Real Madrid

Publicado 24/08/2024 14:17

Rio - O atacante Vini Jr., de 24 anos, não irá se transferir para o futebol saudita em 2024, porém, o atacante deverá reavaliar a possibilidade na próxima temporada. De acordo com informações do portal da "ESPN", a possibilidade de receber o prêmio de melhor jogador do mundo pesou para sua continuidade na Espanha.

O Real Madrid também endureceu o negócio e pediu o valor da multa de 1 bilhão de euros (algo em torno de R$ 6,15 bilhões) para aceitar a transferência. O atacante tem contrato até junho de 2027 e não deverá renová-lo antes do fim da atual temporada europeia.

O Fundo de Investimento Público saudita procurou o estafe do atleta há algumas semanas, mas não chegou a apresentar uma proposta oficial. Nas conversas, o salário proposto ao brasileiro ficaria entre 300 milhões e 350 milhões de euros (algo em torno de R$ 1,8 bilhão a R$ 2,1 bilhões) por ano para defender o Al Ahli, além de se tornar um embaixador do futebol no país que receberá a Copa do Mundo de 2034.