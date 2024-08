Izquierdo, zagueiro do Nacional-URU, estava internado desde o dia 22 de agosto em São Paulo - Eitan Abramovic/AFP

Izquierdo, zagueiro do Nacional-URU, estava internado desde o dia 22 de agosto em São PauloEitan Abramovic/AFP

Publicado 28/08/2024 09:45 | Atualizado 28/08/2024 09:59

Rio - Juan Manuel Izquierdo Viana, jogador do Nacional, do Uruguai, morreu nesta terça-feira (27), em decorrência de complicações cardíacas . O atleta, de 27 anos, passou mal e desmaiou em campo contra o São Paulo, no Morumbis, e estava internado no Hospital Albert Einstein desde o último dia 22. Em carta aberta, a esposa Selena se despediu e lamentou a morte precoce.

"Hoje tenho que me despedir da minha metade, o amor da minha vida. Para muitos Juan Izquierdo, para mim Juanma meu melhor amigo, meu marido, pai dos meus filhos, meus dois incondicionais. Hoje uma parte de mim morre com você. Você foi uma grande pessoa, nobre, amorosa, sem maldade. Você foi um anjo nesta terra e será um anjo no céu", publicou.

Izquierdo deixa a mulher, Selena, e dois filhos, uma menina de 8 anos e um menino recém-nascido, de menos de um mês de vida. Segundo os médicos, o desmaio em campo foi provocado por uma arritmia cardíaca. O jogador teve uma parada cardíaca na ambulância a caminho do hospital e foi necessário o uso do desfibrilador para reanimá-lo.

No último domingo (25), Izquierdo apresentou uma piora no quadro após os exames identificarem uma progressão do comprometimento cerebral e aumento da pressão do crânio. Ele ficou cinco dias internado na UTI do Einstein, dependente de ventilação mecânica. Segundo o boletim médico, o defensor faleceu em decorrência de morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca.

Veja a carta aberta completa:

"Hoje tenho que me despedir da minha metade, o amor da minha vida. Para muitos Juan Izquierdo, para mim Juanma meu melhor amigo, meu marido, pai dos meus filhos, meus dois incondicionais. Hoje uma parte de mim morre com você. Você foi uma grande pessoa, nobre, amorosa, sem maldade. Você foi um anjo nesta terra e será um anjo no céu.



Hoje tenho que continuar pelos nossos filhos e tirar forças de onde não há. Eu sei que você lutou até o fim e que tudo que você queria era estar conosco. Sentirei sua falta por toda a minha vida e sei que sua ausência vai doer a cada passo. Você deixou muito para viver, muito caminho para percorrer meu Juanma. A partir de hoje só sonho com o dia do nosso reencontro e ver novamente aquele sorriso que enche minha alma.



Obrigado a todos que pensaram nele e exerceram força de uma forma ou de outra. Hoje Juanma cuida de mim e principalmente dos nossos bebês do céu. Te amarei por toda a vida, meu guerreiro, dessa vez tive que perder."