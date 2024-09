Caio Paulista está sendo acusado por ex-namorada - Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

Caio Paulista está sendo acusado por ex-namoradaCesar Greco/Palmeiras/by Canon

Publicado 17/09/2024 15:04 | Atualizado 17/09/2024 15:04

Rio - Clara Monteiro, ex-namorada do jogador do Palmeiras, Caio Paulista, foi até a 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), em São Paulo, nesta terça, registrou um boletim de ocorrência e prestou depoimento alegando uma agressão do atleta. A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo.

Em contato com o portal "GE", a instituição afirmou que "outros detalhes serão preservados para garantir a autonomia do trabalho policial e resguardar a vítima". Clara Monteiro é mãe de um dos filhos do jogador e tornou pública a acusação no último fim de semana.

Em uma sequência de publicações nas redes sociais, a ex-namorada de Caio Paulista postou fotos de hematomas e marcas de agressão no rosto, nas pernas e nas costelas. O lateral-esquerdo nega ter agredido Clara.

No último domingo, o Palmeiras divulgou uma nota afirmando que está acompanhando o caso e que realizou uma reunião com Caio Paulista no fim de semana.



Clara Monteiro compartilhou fotos de hematomas no corpo Reprodução/Instagram @mont_clara

"A Sociedade Esportiva Palmeiras esclarece que, tão logo tomou conhecimento sobre a carta aberta publicada pela mãe de um dos filhos do atleta Caio Paulista em uma rede social, o jogador foi convocado pela diretoria para uma reunião, ocorrida na noite de sábado", disse a nota.

Caio Paulista, de 26 anos, defende o Palmeiras desde o começo do ano. Na temporada passada ele estava no São Paulo. O jogador atuou pelo Fluminense nas temporadas de 2020 a 2022.