Caio Paulista assinou com o Palmeiras até o fim de 2028 - Divulgação/Palmeiras

Publicado 18/09/2024 20:39 | Atualizado 19/09/2024 01:41

São Paulo - A advogada de Caio Paulista, Bia Saguas, foi até à delegacia da mulher nesta quarta-feira (18). Ela apresentou provas e marcou o depoimento do lateral, que foi acusado de agressão, por Clara Monteiro, mãe de uma das suas filhas

No Boletim de Ocorrência registrado pela ex-namorada , ela disse ter sido agredida com chutes na costela, coxa e pés. No BO, ela também fala em ter sido socada no rosto em duas ocasiões.

As agressões teriam acontecido entre 2022 e 2023. Recentemente, Clara fez publicações no Instagram, com fotos de hematomas, marcas de agressão no rosto, nas pernas e nas costelas. De acordo com seu advogado, Marcos Paulo Arias, ele estava com medo de vingança por parte do jogador, e por isso não registrou o boletim de ocorrência antes.

Em nota, a advogada defende o jogador:

"O jogador Caio Paulista, por meio de sua advogada, apresentou-se de forma espontânea à Delegacia de Defesa da Mulher nesta data, com o objetivo de agendar seu depoimento e indicar as provas documentais e testemunhais que irão desmentir completamente as falsas acusações de agressão contra a mãe da sua terceira filha.

Reforçamos, mais uma vez, a total inocência de Caio, e aguardamos que, com a maior brevidade possível, essa farsa seja desmascarada, uma vez que foi criada com intenções claras de prejudicar a imagem do atleta. Confiamos plenamente na justiça e estamos certos de que Caio será absolvido de todas as acusações infundadas que lhe foram atribuídas quando então poderemos acionar civil e penalmente todos que compactuarem com essas falsas afirmações.

Bia Saguas

advogada"

Posicionamento do Palmeiras

O clube paulista emitiu nota no último domingo, quando o caso veio à tona. O Palmeiras informou que teve uma reunião com o atleta, que nega as acusações. Veja a nota:



"A Sociedade Esportiva Palmeiras esclarece que, tão logo tomou conhecimento sobre a carta aberta publicada pela mãe de um dos filhos do atleta Caio Paulista em uma rede social, o jogador foi convocado pela diretoria para uma reunião, ocorrida na noite de sábado. Questionado a respeito do relato e das imagens divulgados, Caio Paulista negou ter cometido qualquer agressão e disse não haver processo ou investigação contra ele na esfera criminal. É de conhecimento público que o Palmeiras não tolera qualquer forma de violência e tem no respeito pela mulher um de seus valores fundamentais. Todos os colaboradores do clube devem seguir as normas de conduta estabelecidas internamente, que preveem diferentes medidas punitivas, a depender da gravidade do fato e da comprovação penal. O Palmeiras seguirá acompanhando o caso com a devida atenção".