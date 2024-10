Tropicana Field, estádio do Tampa Bay Rays na Liga Americana de Beisebol (MLB), teve o telhado destruído pelo furacão Milton - Bryan R. Smith / AFP

Publicado 10/10/2024 15:48

Rio - O Furacão Milton causou diversos danos durante a passagem pela Flórida, nos Estados Unidos, na noite desta última quarta-feira (9). O telhado do estádio Tropicana Field, casa do Tampa Bay Rays na Liga Americana de Beisebol (MLB), foi destruído por conta da força dos ventos.

Os danos da tempestade, avaliada em nível 3 numa escala até 5, obrigaram o governo a realocar o abrigo montado no estádio. Os ventos do Furacão Milton atingiram velocidade de 162 km, cerca de 23 km menor do que se esperava que a estrutura pudesse suportar.

O telhado do estádio é feito de fibra de vidro e revestido de teflon (politetrafluoretileno). Apesar dos danos, não houve feridos entre as pessoas que estavam no estádio durante a passagem do furacão e todos estavam seguros.

A passagem do Furacão Milton pela Flórida mudou os planos das equipes das principais ligas dos Estados Unidos. Na NBA, a liga de basquete, o Orlando Magic adiou o jogo desta sexta-feira (11), pela pré-temporada. Já na NFL, a liga de futebol americano, o Jacksonville Jaguars adiou a viagem para Londres, enquanto o Tampa Bay Buccaneers antecipou a ida para Nova Orleans.

Os familiares dos jogadores e treinadores do Tampa Bay Buccaneers não foram esquecidos. Os proprietários da franquia ajudaram os familiares a evacuarem da Flórida e se juntaram ao time nos hotéis em Luisiana. Ao todo, dois aviões foram requisitados para transportar 350 pessoas e 31 animais de estimação.