Momento em que a câmera flagra Mike Tyson com as nádegas de fora no vestiário - Reprodução / Netflix

Momento em que a câmera flagra Mike Tyson com as nádegas de fora no vestiárioReprodução / Netflix

Publicado 16/11/2024 09:29 | Atualizado 16/11/2024 09:59

O retorno de Mike Tyson aos ringues, após 19 anos, foi com derrota por pontos, após oito rounds, para o youtuber e pugilista Jake Paul, na madrugada deste sábado (16). O lendário boxeador de 58 anos, 31 mais velho que o desafiante vencedor, ainda protagonizou uma cena constrangedora, ao aparecer seminu ao vivo, durante a transmissão da Netflix.



LMAO MIKE TYSON’S BARE ASS - this is pure comedy. pic.twitter.com/ruicTZdGjQ — Tiffany Fong (@TiffanyFong_) November 16, 2024

Após a luta, Tyson concedeu entrevista no vestiário para o filho. Inicialmente, a imagem só mostrava o ex-campeão mundial dos pesos-pesados da cintura para cima. Entretanto, ao encerrar sua fala, ele se afasta e a câmera pega suas nádegas de fora.



A transmissão ao vivo é pega de surpresa. No Brasil, Acelino 'Popó' Freitas, que comentava as lutas, resumiu:



"Nós não estávamos preparados para isso".



A luta de Mike Tyson e Jake Paul



Como nos seus tempos de campeão mundial, Mike Tyson tentou resolver a luta logo no início, até mesmo relembrando os grandes momentos, mas não conseguiu. Com isso, a diferença de idade pesou e Jake Paul dominou.



O youtuber, que também luta profissionalmente, conseguiu aguentar os golpes iniciais e depois manteve distância, o que o fez levar a melhor, desferindo muitos mais golpes.



No fim do oitavo round, os juízes tiveram decisão unânime de dar a vitória a Jake Paulo sobre a lenda do boxe: 80-72, 79-73, 79-73.