Vini Jr é o principal jogador do Real MadridThomas Coex / AFP

Publicado 28/11/2024 23:03

Rio - A Fifa anunciou, na noite desta quinta-feira (28), os 11 indicados ao ao prêmio The Best, que escolherá o melhor jogador do Mundo. Entre os finalistas, estão o brasileiro Vini Jr, Lionel Messi e Rodri, vencedor da Bola de Ouro.

Confira a lista

Vini Jr - Real Madrid

Rodri - Manchester City

Bellingham - Real Madrid

Lionel Messi - Inter Miami

Lamine Yamal - Barcelona

Valverde - Real Madrid

Wirtz - Bayer Leverkusen

Kylian Mbappé - Real Madrid

Carvajal - Real Madrid

Haaland - Manchester City

Kroos - Real Madrid

Botafogo e Fluminense presentes

Além do prêmio de melhor do mundo, o The Best também escolherá o time do ano. Nesta categoria, estão concorrendo jogadores de Botafogo e Fluminense. Germán Cano e Ganso, campeões pelo Tricolor na Libertadores do ano passado, e Thiago Almada, finalista do torneio neste ano com o Glorioso, foram indicados em suas posições. Nino, que deixou o Flu no fim do ano passado após ser o capitão na conquista da América, também está na disputa.

O prêmio leva em conta o calendário da temporada europeia, ou seja, de junho de 2023 e maio de 2024. Por isso, os jogadores do Fluminense entraram na disputa, mesmo com um desempenho abaixo do esperado neste ano.

A briga para entrar no time do ano ainda conta com Rodrygo e Vini Jr no ataque, Dante, Bremer e Gabriel Magalhães na zaga, e o goleiro Ederson.

Brasileiras indicadas e Prêmio Marta

No futebol feminino, o Brasil também tem representantes que concorrem por uma vaga no time do ano. Lorena (goleira), Rafaelle e Tarciane (zagueiras), Portillo (meia), Kerolin e Adriana (atacantes) foram lembradas pela Fifa.

Uma das novidades da cerimônia em 2024 será o Prêmio Marta, que será semelhante ao Puskas entre os homens. Além de dar nome ao novo prêmio, a Rainha está concorrendo pelo gol marcado em Brasil 4 x 0 Jamaica, em junho.