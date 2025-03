Comemoração dos jogadores da Alemanha - Marco Bertorello / AFP

Publicado 20/03/2025 19:21

Alemanha, Croácia e Dinamarca venceram Itália, França e Portugal, respectivamente, nesta quinta-feira (20), e abriram vantagem nas quartas de final da Liga das Nações. Já Holanda e Espanha ficaram no empate por 2 a 2.

Resumo

ITÁLIA x ALEMANHA

A Alemanha venceu a Itália por 2 a 1 no estádio San Siro, em Milão. A Azzurra abriu o placar logo aos nove minutos do primeiro tempo, com Sandro Tonali. Os alemães, porém, mostraram resiliência e construíram a virada com gols de Kleindienst e Goretzka na etapa complementar.

As duas seleções voltam a se enfrentar no próximo domingo, às 16h45 (de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund.

DINAMARCA x PORTUGAL

Já no Estádio Parken, em Copenhagen, a Dinamarca bateu Portugal por 1 a 0. Hojlund, atacante do Manchester United, fez o único gol do dia. As duas seleções voltam a se enfrentar no domingo, às 16h45 (de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

CROÁCIA x FRANÇA

A partida que marcou o retorno de Mbappé aos Bleus teve derrota da França. A Croácia venceu o jogo por 2 a 0 no Estádio Poljud, em Split. Budimir e Perisic fizeram os gols do dia. O jogo da volta será no domingo, às 16h45 (de Brasília), no Stade de France, em Saint-Denis.

HOLANDA x ESPANHA

A partida que teve mais gols terminou empatada por 2 a 2, no Stadion Feijenoord, em Roterdã. Nico Williams abriu o placar para a Espanha, mas Cody Gakpo deixou tudo igual no placar ainda no primeiro tempo. Já no início da etapa complementar, Reijnders virou a partida para a Holanda. No entanto, a Fúria não desistiu e buscou o empate com Merino, já nos acréscimos.

A próxima partida entre Espanha e Holanda acontecerá no domingo, às 16h45 (de Brasília), no Estádio Mestalla, em Valência.