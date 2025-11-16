Mbappé marcou duas vezes na goleada da França sobre a Ucrânia que garantiu a vagaDimitar Dilkoff / AFP

Com 32 seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026, o torneio começa a ganhar cada vez mais forma a sete meses do pontapé inicial. Neste fim de semana, Portugal e Noruega carimbaram a vaga para mais um Mundial e restam agora 16 lugares.
Mbappé marcou duas vezes na goleada da França sobre a Ucrânia que garantiu a vaga
Ainda estão em disputa sete na Europa, três na Concacaf e mais as da repescagem europeia (quatro) e do grupo mundial (dois). A definição das últimas vagas passa por dois sistemas distintos.
Na Europa, 16 seleções disputarão mata-mata. Na repescagem mundial, duas vagas estão em jogo.

Como funciona a repescagem europeia

-Quem entra: a repescagem reúne 16 seleções — os 12 segundos colocados dos grupos das Eliminatórias mais as quatro melhores equipes vencedoras de grupos da Liga das Nações 2024/25 que não terminaram entre os dois primeiros do respectivo grupo de qualificação.
- Sorteio e caminhos: essas 16 equipes serão sorteadas na quinta-feira (20), em quatro grupos, cada um com 4 seleções. Haverá semifinais e final, em jogo único. Ou seja: são duas partidas para cada seleção que queira avançar.

Como funciona a repescagem Mundial

-Quem entra: seis seleções — uma de cada confederação — jogarão um minitorneio em março de 2026.
Duas equipes cabeças de chave avançam diretamente para as finais da repescagem, enquanto as outras quatro disputam semifinais. Os vencedores das duas finais ficam com as duas últimas vagas da Copa.
Até o momento, apenas Bolívia (Conmebol), RD Congo (África) e Nova Caledônia (Oceania) estão classificados. Resta definir duas vagas da Concacaf e uma da Ásia (Emirados Árabes ou Iraque). 
A Copa do Mundo de 2026 será realizado de 11 de junho a 19 de julho, marcando a maior edição da história, com 48 seleções distribuídas entre Estados Unidos, México e Canadá.

Os países já classificados para a Copa do Mundo

América do Norte / Central (CONCACAF) — 3
- Canadá (país-sede), Estados Unidos (país-sede), México (país-sede).
América do Sul (CONMEBOL) — 6
- Argentina, Brasil, Equador, Uruguai, Colômbia, Paraguai.
Ásia (AFC) — 8
- Japão, Irã, Uzbequistão, Coreia do Sul, Jordânia, Austrália, Catar, Arábia Saudita.
- África (CAF) — 9
Marrocos, Tunísia, Egito, Argélia, Gana, Cabo Verde, África do Sul, Costa do Marfim, Senegal.
- Europa (UEFA) — 5
Inglaterra, França, Croácia, Portugal, Noruega.
- Oceania (OFC) — 1
Nova Zelândia