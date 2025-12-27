Cristian Medina em campo pelo Estudiantes - Divulgação / Estudiantes

Publicado 27/12/2025 18:50

Rio - O Fluminense estaria em vantagem em relação a Flamengo e Botafogo na busca pelo volante Cristian Medina, de 23 anos, que defende o Estudiantes. De acordo com o jornalista argentino Alexsander Vieira, o Tricolor está na frente nas negociações.

Luis Zubeldía gosta do atleta e o fato de ser argentino poderia facilitar o acordo. Além do trio carioca, o Leicester, da Inglaterra, também teria demonstrado interesse por Medina.

Com passagens pelas categorias de base da seleção argentina, Cristian Medina foi revelado pelo Boca Juniors e atuou por cinco temporadas no clube de Buenos Aires.

Na última temporada foi emprestado ao Estudiantes, de La Plata, sendo peça fundamental no título nacional do clube. Foram 43 jogos e duas assistências. Ele não deve seguir no futebol argentino.