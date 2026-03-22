Rafael Navarro é jogador do Colorado RapidsDivulgação/Colorado Rapids
O Colorado Rapids dominou a partida do início ao fim. O gol de Navarro saiu no segundo tempo, após cruzamento na área, quando o atacante finalizou de carrinho para o fundo das redes.
Em sua quarta temporada nos Estados Unidos, Navarro chegou ao 36º gol pelo clube e comentou o início de temporada e o resultado conquistado.
"É sempre bom poder começar a temporada marcando gols, ajudando a equipe, pois já tira aquele peso e aquela ansiedade do início de ano. Atacante vive de gols, então é importante já estar balançando as redes. Conseguimos uma vitória muito importante fora de casa, dominando o jogo, e é essa a pegada que vamos tentar manter pro restante da temporada. Vou seguir trabalhando e espero seguir marcando gols para que a gente possa alcançar nossos objetivos".
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