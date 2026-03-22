Rafael Navarro é jogador do Colorado Rapids - Divulgação/Colorado Rapids

Rafael Navarro é jogador do Colorado RapidsDivulgação/Colorado Rapids

Publicado 22/03/2026 11:50 | Atualizado 22/03/2026 11:51

Rafael Navarro foi destaque na vitória do Colorado Rapids por 4 a 1 sobre o Sporting Kansas City, na noite deste sábado, pela MLS. O atacante brasileiro marcou um gol e deu uma assistência. Este foi o terceiro gol dele em cinco jogos na temporada.





O Colorado Rapids dominou a partida do início ao fim. O gol de Navarro saiu no segundo tempo, após cruzamento na área, quando o atacante finalizou de carrinho para o fundo das redes.



Em sua quarta temporada nos Estados Unidos, Navarro chegou ao 36º gol pelo clube e comentou o início de temporada e o resultado conquistado.



"É sempre bom poder começar a temporada marcando gols, ajudando a equipe, pois já tira aquele peso e aquela ansiedade do início de ano. Atacante vive de gols, então é importante já estar balançando as redes. Conseguimos uma vitória muito importante fora de casa, dominando o jogo, e é essa a pegada que vamos tentar manter pro restante da temporada. Vou seguir trabalhando e espero seguir marcando gols para que a gente possa alcançar nossos objetivos". Leia mais: Jogadores do Botafogo celebram vitória nas redes e destacam retomada no Brasileirão O Colorado Rapids dominou a partida do início ao fim. O gol de Navarro saiu no segundo tempo, após cruzamento na área, quando o atacante finalizou de carrinho para o fundo das redes.Em sua quarta temporada nos Estados Unidos, Navarro chegou ao 36º gol pelo clube e comentou o início de temporada e o resultado conquistado."É sempre bom poder começar a temporada marcando gols, ajudando a equipe, pois já tira aquele peso e aquela ansiedade do início de ano. Atacante vive de gols, então é importante já estar balançando as redes. Conseguimos uma vitória muito importante fora de casa, dominando o jogo, e é essa a pegada que vamos tentar manter pro restante da temporada. Vou seguir trabalhando e espero seguir marcando gols para que a gente possa alcançar nossos objetivos".

Rafael Navarro teve passagem pelo Botafogo de 2020 até 2022, antes de se transferir ao Palmeiras. Durante seu período no Glorioso atuou em 63 jogos, anotando 18 gols e distribuindo 10 assistências. O atacante esteve presente no elenco campeão da Série B em 2021.