Vasco inaugurou o busto de Pai Santana no museu de São Januário - Divulgação/Vasco

Vasco inaugurou o busto de Pai Santana no museu de São JanuárioDivulgação/Vasco

Publicado 09/04/2026 00:00

O Vasco inaugurou ontem um busto em homenagem a Pai Santana. O histórico massagista criou forte conexão com o Cruzmaltino, onde se tornou ídolo da torcida e da instituição. O tributo fica no museu de São Januário. Pai de santo, Eduardo chegou ao clube em 1953 e tinha alguns rituais, como acender velas no vestiário e estender a bandeira do Gigante no gramado.