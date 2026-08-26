Rio - O desafio entre Neymar e o jornalista Fábio Sormani tem tomado conta das redes sociais nos últimos dias. Depois do camisa 10 ter topado participar de um "um contra um" no futebol, nas redes sociais, alguns torcedores criticaram a postura do atacante do Santos em toda a situação.
Neymar não gostou muito do Sormani ter adiado o desafio
“Pipocou, pipocou” “Ah, velho bundão… com medo de helicóptero? e agora com desculpinha que eu tenho que ter foco? tá com medinho, tá com medinho” pic.twitter.com/WbiIo1VMSP
Os torcedores acreditavam que tudo isso se tratava apenas de uma brincadeira, de ambas as partes, mas a reação do atleta ao adiamento surpreendeu o público. Neymar comentou "pipocou" nove vezes na publicação de Sormani, além de chamar o jornalista de "bundão" por ter medo de helicóptero.
"Durante alguns minutos eu pensei: "po, finalmente o Neymar ta conseguindo pegar uma crítica e transformar numa resenha, ta virando a chave." Durou só alguns minutos. O maluco tava REALMENTE querendo ganhar de um velho de 69 anos pra PROVAR que estava certo.", comentou um usuário da rede social "X", o antigo Twitter, sobre as polêmicas recentes do jogador.
Outros internautas criticaram o fato de Neymar desfalcar sua equipe hoje, e ao invés de estar na concentração, está discutindo na internet: "O Neymar tá correndo de enfrentar o time que hoje provavelmente é o maior rival do Santos, o que os santistas mais odeiam, por causa de gramado e tá falando que um IDOSO DE 70 ANOS pipocou por não enfrentar ele", indagou o usuário.
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