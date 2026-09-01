Torcedor do Rosario Central imita macaco em provocação a torcedores do Corinthians - Reprodução de redes sociais

Torcedor do Rosario Central imita macaco em provocação a torcedores do CorinthiansReprodução de redes sociais

Publicado 01/09/2026 19:48

"Toda vez que a gente vem jogar aqui é assim. Parece uma coisa comum. É o jogo todo chamando de macaco, negro de m***. Isso é uma coisa que acontece frequentemente aqui", afirmou o goleiro depois do apito final.Depois do empate em 0 a 0 no Estádio Gigante de Arroyito, o Corinthians superou o adversário por 1 a 0, com gol de Breno Bidon, e avançou às quartas de final.No dia 9 de setembro, o time paulista volta a campo pela Libertadores para encarar o Estudiantes às 21h30 (de Brasília), no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata.