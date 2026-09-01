Torcedor do Rosario Central imita macaco em provocação a torcedores do CorinthiansReprodução de redes sociais
A entidade aplicou uma multa de 100 mil dólares (cerca de R$ 515 mil na cotação atual) ao time da cidade de Rosário. Além disso, a equipe precisará estender cartazes contra o racismo em suas partidas no torneio continental e promover a campanha "O Respeito é Titular".
Na marca de 20 minutos do segundo tempo do confronto, Hugo comunicou o árbitro uruguaio Andrés Matonte sobre os insultos. Ele acionou o protocolo antirracismo de imediato, mas não chegou a paralisar o jogo.
"Toda vez que a gente vem jogar aqui é assim. Parece uma coisa comum. É o jogo todo chamando de macaco, negro de m***. Isso é uma coisa que acontece frequentemente aqui", afirmou o goleiro depois do apito final.
Depois do empate em 0 a 0 no Estádio Gigante de Arroyito, o Corinthians superou o adversário por 1 a 0, com gol de Breno Bidon, e avançou às quartas de final.
No dia 9 de setembro, o time paulista volta a campo pela Libertadores para encarar o Estudiantes às 21h30 (de Brasília), no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata.
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