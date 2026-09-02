Bruno Fratus conquistou bronze nos 50m livre - AFP

Bruno Fratus conquistou bronze nos 50m livreAFP

Publicado 02/09/2026 17:55 | Atualizado 02/09/2026 17:56

Rio - A Globo já deu um passo para a cobertura dos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. A emissora contratou o medalhista olímpico Bruno Fratus para integrar a cobertura das Olimpíadas. O ex-nadador vai integrar o ecossistema esportivo da empresa e vai participar de transmissões e programas na TV aberta, Sportv e GE TV.

"Eu me tornei comunicador depois que parei de competir e tem sido algo que eu me divirto muito fazendo. Agora, eu falo sobre esporte de uma forma diferente, uma posição diferente e estou aprendendo diariamente com inúmeros especialistas no assunto", disse Bruno Fratus, que também fez parte da cobertura da Globo nos Jogos de Paris 2024.

Bruno Fratus foi medalhista de bronze nos 50m livre das Olimpíadas de Tóquio 2020. Dono de quatro medalhas em Mundiais, o ex-nadador vai ser uma das referências da cobertura, não se limitando apenas às competições de natação. O acordo prevê a atuação em diferentes formatos e plataformas, contribuindo com análises em colunas com temas olímpicos no site do "ge".

No Sportv, Bruno Fratus participará esporadicamente do programa "Hello LA", no estúdio, e vai estrear um quadro na edição que vai ao ar no próximo dia 18. Já na TV Globo, ele estará à frente de séries especiais do "Esporte Espetacular". A primeira delas, em três episódios, tem estreia prevista ainda para 2026. Por fim, o medalhista olímpico também desenvolverá conteúdos originais para plataformas digitais.