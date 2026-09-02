Ruan Tressoldi vibra com a classificação do Atlético-MGPedro Souza / Atlético
Saiba por que zagueiro não cumprimentou atacante antes de jogo
A situação aconteceu na Arena MRV; Ruan, do Atlético-MG, relembrou a falta que sofreu de Kaio Jorge, do Cruzeiro, no Mineirão
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Entenda as substituições de Evertton Araújo e Pulgar em jogo do Fla
Chileno deixou o campo ainda no primeiro tempo para a entrada do jovem volante, que saiu no intervalo da vitória sobre o Mirassol
Flamengo vence o Mirassol e fica a um ponto de distância do Palmeiras
Rubro-Negro tem 51 e o Alviverde, líder do Brasileirão, soma 52; Carrascal e Paquetá fizeram os gols do triunfo no Maracanã
Reforços do Flamengo são apresentados à torcida no Maracanã
Anthony Valencia e Joaquín Freitas chegaram nesta janela de transferências; os dois foram a campo antes da partida contra o Mirassol
Flamengo encaminha venda de joia da base para clube de Portugal
Sem espaço com o técnico Leonardo Jardim, Guilherme Gomes deixará o clube; jogador tinha contrato renovado até dezembro de 2028
Medina tira 10, mas perde para americano na final da etapa de Fiji
Tricampeão mundial dá show no último dia de competição, conquista as melhores notas, mas deixa vitória escapar para Cole Houshmand na decisão
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