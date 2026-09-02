Ruan Tressoldi vibra com a classificação do Atlético-MG - Pedro Souza / Atlético

Ruan Tressoldi vibra com a classificação do Atlético-MGPedro Souza / Atlético

Publicado 02/09/2026 22:25

Belo Horizonte - O zagueiro Ruan explicou por que não cumprimentou Kaio Jorge antes do início da partida entre Atlético-MG e Cruzeiro, válida pela Copa do Brasil, na noite de terça-feira (1º), na Arena MRV. O defensor relembrou o lance que aconteceu no Mineirão , disse que o atacante não foi leal e destacou que não quer "contato com esse tipo de pessoa".

"Eu não o cumprimentei, porque acho que a gente tem que ser leal, independentemente do time que joga, se é rival ou não. Ao meu ver, ele não foi leal comigo no lance do Mineirão. Então, não quero contato com esse tipo de pessoa", disse Ruan, na zona mista da Arena MRV.

Entenda o caso

Durante o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil entre Cruzeiro e Atlético-MG, no dia 25 de agosto, Ruan caiu feio no chão após uma falta de Kaio Jorge. O zagueiro até retornou para a partida, mas não teve condições de permanecer em campo e precisou ser substituído. O protocolo de concussão foi acionado.

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgou o atacante por causa do lance. Durante a sessão, o advogado Rafael Libertuci, do Galo, deu uma declaração forte sobre a falta

"Precisamos falar sobre a diferença entre os lances mostrados pelo Cruzeiro. O que o Kaio Jorge fez não foi uma cama de gato, foi uma agressão deliberada. Ele olha o jogador e dá uma ombrada nele. Não é uma cama de gato, é uma tentativa de homicídio. É uma bizarrice sem precedentes", disse.

Kaio Jorge foi suspenso por uma partida, com a pena convertida em advertência. Portanto, pôde enfrentar o Atlético-MG na Arena MRV, na última terça-feira (1º).

Ele, inclusive, anotou o primeiro gol do jogo, mas o Atlético-MG conseguiu a virada, venceu por 2 a 1 e garantiu vaga na semifinal. Na ida, as equipes empataram em 1 a 1.