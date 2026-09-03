Karim Benzema está sem clube desde que deixou o Al-Hilal, da Arábia Saudita - Reprodução / X

Karim Benzema está sem clube desde que deixou o Al-Hilal, da Arábia SauditaReprodução / X

Publicado 03/09/2026 16:25 | Atualizado 03/09/2026 16:31

Apesar de o período de contratações de algumas ligas já ter se encerrado, atletas que estão sem clube podem ser contratados. Além disso, o futebol brasileiro também pode ser um mercado para grandes nomes que não encontram tanto espaço no Velho Continente.

A lista conta com campeões mundiais, como Paul Pogba e Sergio Ramos, e até o Bola de Ouro Karim Benzema. Além disso, Philippe Coutinho, desde que deixou o Vasco, também não foi anunciado por outro time.

Veja os jogadores livres

- Sergio Ramos, zagueiro - 40 anos

- David Alaba, zagueiro - 34 anos

- Dani Carvajal, lateral-direito - 34 anos

- Raphael Guerreiro, lateral-esquerdo - 32 anos

- Oleksandr Zinchenko, lateral-esquerdo - 29 anos

- Yves Bissouma, meio-campista - 30 anos

- Paul Pogba, meio-campista - 33 anos

- Marcelo Brozovic, meio-campista - 33 anos

- Renato Sanches, meio-campista - 29 anos

- Karim Benzema, atacante - 38 anos

- Philippe Coutinho, atacante - 34 anos

- Jamie Vardy, atacante - 39 anos

- Mauro Icardi, atacante - 33 anos

- Jadon Sancho, atacante - 26 anos

- Raheem Sterling, atacante - 31 anos

- Riyad Mahrez, atacante - 35 anos

- Wilfried Zaha, atacante - 33 anos