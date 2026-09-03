Apesar de o período de contratações de algumas ligas já ter se encerrado, atletas que estão sem clube podem ser contratados. Além disso, o futebol brasileiro também pode ser um mercado para grandes nomes que não encontram tanto espaço no Velho Continente.
A lista conta com campeões mundiais, como Paul Pogba e Sergio Ramos, e até o Bola de Ouro Karim Benzema. Além disso, Philippe Coutinho, desde que deixou o Vasco, também não foi anunciado por outro time.
Veja os jogadores livres
- Sergio Ramos, zagueiro - 40 anos - David Alaba, zagueiro - 34 anos - Dani Carvajal, lateral-direito - 34 anos - Raphael Guerreiro, lateral-esquerdo - 32 anos - Oleksandr Zinchenko, lateral-esquerdo - 29 anos - Yves Bissouma, meio-campista - 30 anos - Paul Pogba, meio-campista - 33 anos - Marcelo Brozovic, meio-campista - 33 anos - Renato Sanches, meio-campista - 29 anos - Karim Benzema, atacante - 38 anos - Philippe Coutinho, atacante - 34 anos - Jamie Vardy, atacante - 39 anos - Mauro Icardi, atacante - 33 anos - Jadon Sancho, atacante - 26 anos - Raheem Sterling, atacante - 31 anos - Riyad Mahrez, atacante - 35 anos - Wilfried Zaha, atacante - 33 anos
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