Karim Benzema está sem clube desde que deixou o Al-Hilal, da Arábia SauditaReprodução / X

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Estadão Conteúdo
A janela de transferências no Brasil vai até o dia 11 de setembro, enquanto as principais ligas europeias, como a espanhola e a inglesa, fecharam na última terça-feira, dia 1º. Porém, alguns jogadores seguem livres no mercado e podem movimentar o mundo do futebol.
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Apesar de o período de contratações de algumas ligas já ter se encerrado, atletas que estão sem clube podem ser contratados. Além disso, o futebol brasileiro também pode ser um mercado para grandes nomes que não encontram tanto espaço no Velho Continente.
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A lista conta com campeões mundiais, como Paul Pogba e Sergio Ramos, e até o Bola de Ouro Karim Benzema. Além disso, Philippe Coutinho, desde que deixou o Vasco, também não foi anunciado por outro time.

Veja os jogadores livres

- Sergio Ramos, zagueiro - 40 anos
- David Alaba, zagueiro - 34 anos
- Dani Carvajal, lateral-direito - 34 anos
- Raphael Guerreiro, lateral-esquerdo - 32 anos
- Oleksandr Zinchenko, lateral-esquerdo - 29 anos
- Yves Bissouma, meio-campista - 30 anos
- Paul Pogba, meio-campista - 33 anos
- Marcelo Brozovic, meio-campista - 33 anos
- Renato Sanches, meio-campista - 29 anos
- Karim Benzema, atacante - 38 anos
- Philippe Coutinho, atacante - 34 anos
- Jamie Vardy, atacante - 39 anos
- Mauro Icardi, atacante - 33 anos
- Jadon Sancho, atacante - 26 anos
- Raheem Sterling, atacante - 31 anos
- Riyad Mahrez, atacante - 35 anos
- Wilfried Zaha, atacante - 33 anos