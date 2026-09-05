Gabriel Jesus pode estrear pelo Barcelona - Divulgação/Barcelona

Gabriel Jesus pode estrear pelo BarcelonaDivulgação/Barcelona

Publicado 05/09/2026 11:22

O brasileiro Gabriel Jesus foi elogiado pelo técnico Hansi Flick, em entrevista coletiva realizada na manhã deste sábado (5). Embora tenha afirmado que o centroavante ainda não está 100% fisicamente, o técnico do Barcelona se surpreendeu com o desempenho do atleta nos treinamentos.

Segundo o comandante, o ex-jogador do Arsenal será relacionado para a partida diante do Valência, neste domingo (06), e tem chances de atuar por alguns minutos no segundo tempo.

"Ele certamente não está 100%, mas pode jogar alguns minutos. Gostei muito da forma como ele chegou, do que vi. É uma das opções para amanhã no segundo tempo, dependendo de como o jogo se desenrolar. Gostei de como o vi com a bola, calmo de frente para o gol".

O gigante da Catalunha anunciou o atacante no início da semana e, segundo informações da imprensa europeia, desembolsou 10 milhões de euros (R$ 60 milhões) para tirá-lo do Arsenal. A chegada de Gabriel Jesus preenche a lacuna deixada pelo espanhol Ferrán Torres, negociado com o PSG.

Com Jesus à disposição no banco de reservas, o Barcelona tem a chance de se distanciar na liderança da La Liga neste domingo. Isso porque o Real Madrid, que tem a mesma pontuação, perdeu na rodada para o Real Betis. O compromisso será no estádio de Mestalla, em Valência, às 11h15.

Elogios ao capitão Raphinha

Na mesma coletiva, o treinador alemão fez questão de exaltar o ótimo momento de Raphinha no Barcelona. O jogador foi escolhido como capitão da equipe para temporada e tem sido o principal atleta do elenco na La Liga. São 5 gols anotados nos três primeiros jogos da competição.

"Quer ele jogue na ala ou centralizado como um '9', ele se sai muito bem. É nossa melhor opção ali no momento. Ele faz pressão, velocidade", disse Flick.