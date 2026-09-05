Gabriel Jesus pode estrear pelo BarcelonaDivulgação/Barcelona
Gabriel Jesus surpreende técnico do Barcelona: 'Gostei do que vi'
Hansi Flick lembrou que o brasileiro não está 100% fisicamente, mas reforçou a possibilidade de promover sua estreia neste fim de semana
Thiago Mendes lamenta derrota do Vasco: 'Nosso time criou bastante'
Volante também destacou 'a garra', 'a determinação' e 'o empenho' do Cruz-Maltino na partida contra o Fluminense no Maracanã
Hulk critica árbitro de Flu x Vasco: 'Ele dá uma peitada no Canobbio'
Atacante do Tricolor também reclamou de falta de critério da arbitragem; ele concedeu entrevista durante o intervalo do clássico
Lucho Acosta marca, e Fluminense vence o Vasco, que segue no Z-4
Tricolor não fez bom primeiro tempo, mas cresceu na etapa complementar; equipe de Marcão soma 45 pontos e ocupa a quarta posição
Botafogo negocia a contratação de Hakim Ziyech, ex-Chelsea
Glorioso adota cautela, mas vê as tratativas em estágio avançado; jogador defendeu a seleção marroquina nas Copas do Mundo de 2018 e 2022
Seis torcedores que hostilizaram criança em estádio são identificados
O episódio aconteceu após o clássico entre Corinthians e Santos, quando Neymar entregou sua camisa para um menino que torce para o Timão
Fluminense fecha acordo e anuncia nova patrocinadora
A marca fica estampada na parte frontal dos shorts do time de futebol profissional; parceria é válida até o fim desta temporada
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