Matheus Gonçalves em campo pelo Al-AhliDivulgação/Al-Ahli

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Pedro Logato
Rio - O Al-Ahli, da Arábia Saudita, rejeitou as consultas de Vasco e Botafogo pela contratação de Matheus Gonçalves, de 21 anos. De acordo com o jornal local "Okaz", a equipe não tem interesse em negociar o ex-atacante do Flamengo.
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Botafogo e Vasco fizeram propostas de empréstimo com opção de compra. O valor fixado pelo Alvinegro foi maior do que o rival 12 milhões de euros (R$ 71,30 milhões), contra 10 milhões de euros (R$ 59,42 milhões) do Cruz-Maltino.
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O Al-Ahli pagou 8 milhões de euros (cerca de R$ 50 milhões na cotação da época) ao Flamengo pela contratação do meia-atacante Matheus Gonçalves em agosto de 2025. Ele assinou contrato com a equipe saudita até junho de 2027.
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No total, pelo Al-Ahli, Matheus Gonçalves entrou em campo em 36 partidas, anotou quatro gols e deu cinco assistências em pouco mais de um ano na equipe. 