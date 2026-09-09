Técnico Carlo Ancelotti convoca seleção brasileira com muitas novidades para amistosos contra Austrália e Índia - Rafael Ribeiro/CBF

Técnico Carlo Ancelotti convoca seleção brasileira com muitas novidades para amistosos contra Austrália e ÍndiaRafael Ribeiro/CBF

Publicado 09/09/2026 16:35

Rio - A seleção brasileira foi convocada para os primeiros desafios do ciclo da Copa do Mundo de 2030. Com muitas novidades, o técnico Carlo Ancelotti divulgou, nesta quarta-feira (9), a lista de convocados para os amistosos contra Austrália, nos dias 25 e 29 de setembro, e contra a Índia, em 3 de outubro.

"Um sonho de criança realizado e uma honra defender a camisa mais pesada do planeta! Os planos de Deus são perfeitos", celebrou o goleiro Otávio, um dos destaques do Cruzeiro no Brasileirão.

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A lista contou com muitas novidades, incluindo dez jogadores que atuam no futebol brasileiro . Nas redes sociais, os atletas que foram convocados pela primeira vez para defender a Seleção comemoraram a oportunidade e não esconderam a emoção de representar o país.

Ao todo, são oito novatos que estrearão pelo Brasil: Pedro Morisco (Coritiba), Otávio (Cruzeiro), Arthur Dias (Athletico-PR), Matheuzinho (Corinthians), Mauro Júnior (PSV), Jair (Nottingham Forest), Breno Bidon (Corinthians) e Gabriel Bontempo (Santos).

Confira o pronunciamento dos novatos convocados:

Otávio:

Pedro Morisco:

Pedro Morisco celebra convocação para a Seleção brasileira Reprodução/ Instagram

Matheuzinho:

Jair Cunha:

*Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino, sob supervisão de Rodrigo Souza