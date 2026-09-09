Técnico Carlo Ancelotti convoca seleção brasileira com muitas novidades para amistosos contra Austrália e ÍndiaRafael Ribeiro/CBF
Novatos celebram primeira convocação para Seleção: 'Sonho de criança'
Jogadores foram chamados para os amistosos contra Austrália e Índia, que serão disputados entre o fim de setembro e início de outubro
Novatos celebram primeira convocação para Seleção: 'Sonho de criança'
Jogadores foram chamados para os amistosos contra Austrália e Índia, que serão disputados entre o fim de setembro e início de outubro
Ancelotti explica plano com jovens e não fecha porta a experientes
Convocação da seleção brasileira tem poucos remanescentes da Copa como espinha dorsal do time e muitas novidades que serão observadas
Brasileiros brilham e Barcelona goleia pela Liga dos Campeões
Clube catalão vence Feyenoord por 5 a 1; Raphinha marca duas vezes e Gabriel Jesus faz primeiro gol com a camisa blaugrana
Seleção volta a ter dez jogadores do futebol brasileiro após 13 anos
Carlo Ancelotti convocou dez jogadores que atuam no Brasil para os amistosos contra Austrália e Índia, entre setembro e outubro
Comentarista da Globo é confundido com Richarlison e recebe mensagens
Richarlyson, ex-jogador do São Paulo, teve rede social invadida por torcedores do Vasco, acreditando que ele seria o camisa 9 do Tottenham
Com Pedro, Lino e Danilo, Ancelotti convoca Seleção para amistosos
Técnico inicia período de observações e testes, com mudanças importantes na lista de 26 convocados da decepcionante campanha da Copa
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.