Neymar parabeniza convocação de Gabriel Bontempo - Reprodução / Santos

Neymar parabeniza convocação de Gabriel BontempoReprodução / Santos

Publicado 09/09/2026 18:26

Rio - Um dos destaques do Santos na temporada, o meia Gabriel Bontempo foi convocado nesta quarta-feira (9) para os dois amistosos contra a Austrália e contra a Índia. Nas redes sociais, o Santos mostrou o momento em que Neymar celebrou a convocação do jovem de 21 anos.

"Eu falei para tu, moleque. Estou feliz demais por você", disse Neymar. "Eu não esperava, fiquei muito feliz", respondeu Bontempo.

Além disso, o astro do Santos também fez uma publicação nas suas redes sociais parabenizando o jovem: "Merece demais. Muito feliz por você, molequinho. Menino da Vila que joga com talento. Vai para cima, Bontempo", afirmou Neymar.

É a primeira vez que Gabriel Bontempo recebe uma oportunidade na Seleção. O meio-campista é um dos novatos , juntamente com Pedro Morisco (Coritiba), Otávio (Cruzeiro), Arthur Dias (Athletico-PR), Matheuzinho (Corinthians), Mauro Júnior (PSV), Jair (Nottingham Forest) e Breno Bidon (Corinthians).

O meio-campista é um dos destaques do Peixe na temporada. Em 2026, anotou cinco gols e deu quatro assistências em 40 jogos. O jovem, aliás, chegou a ser acusado de ter se envolvido em uma discussão com Neymar no vestiário, o que foi desmentido pelas partes posteriormente.

O momento também marca a ausência de Neymar na lista de convocados de Ancelotti. Além de ter se lesionado no duelo contra o Palmeiras, no jogo de volta da Copa do Brasil, o atleta também deixou em aberto uma possível aposentadoria da Seleção após 130 jogos pelo Brasil.

"Meu momento na Seleção Brasileira já foi. Fiz história, fui muito feliz, dei meu sangue, minha vida, sempre briguei e lutei pela Amarelinha, mas eu acho que não quero mais", disse Neymar.

Confira o momento em que Neymar parabeniza Gabriel Bontempo:

*Reportagem de Marcus Vinicius Balbino sob supervisão de Rodrigo Souza