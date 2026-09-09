Neymar parabeniza convocação de Gabriel BontempoReprodução / Santos
Neymar celebra convocação de Bontempo para a Seleção: 'Feliz demais'
Astro do Santos fez uma ligação de vídeo para parabenizar o jovem de 21 anos, que recebeu sua primeira oportunidade com a Amarelinha
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Em grande fase no Flamengo, Samuel Lino celebra nova chance na Seleção
Atacante foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para os amistosos contra Austrália e Índia, entre o fim de setembro e início de outubro
Mumuzinho com Thiago Silva sobre amizade com Marcão: 'Quer dar pitaco'
Cantor é amigo pessoal do zagueiro e do treinador do Fluminense, e costuma gravar vídeos com cunho humorístico para as redes sociais
Messi encaminha compra de clube da segunda divisão espanhola
Argentino pode se tornar acionista majoritário do Eldense e assumir papel ativo na gestão; em abril, também comprou o Cornellà
Thiago Silva brinca sobre futura parceria com Marcão: 'Já contratado'
Zagueiro rasga elogios ao amigo e treinador do Fluminense e fala sobre a possibilidade de os dois trabalharem juntos numa comissão técnica
Convocado por Ancelotti, Pedro ganha força na disputa pela camisa 9
Atacante do Flamengo aparece ao lado de Endrick e João Pedro entre as opções para o ataque neste início de ciclo na Seleção
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