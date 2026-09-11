Gabriel Jesus em treino no Barcelona - Divulgação/Barcelona

Gabriel Jesus em treino no BarcelonaDivulgação/Barcelona

Publicado 11/09/2026 18:48





"Fiquei muito surpreso, para ser justo. Especialmente porque tive uma conversa individual com Gabriel no vestiário. As palavras que usamos um com o outro foram todas de gratidão. Então, não sei. Está tudo bem", comentou Arteta. O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, rebateu as declarações de Gabriel Jesus sobre sua saída do clube . As críticas do atacante foram feitas após um momento turbulento no fim da janela de transferências, quando se transferiu para o Barcelona. Ao ser perguntado sobre essa questão em coletiva de imprensa nesta sexta-feira, 11, o espanhol afirmou ter ficado surpreso."Fiquei muito surpreso, para ser justo. Especialmente porque tive uma conversa individual com Gabriel no vestiário. As palavras que usamos um com o outro foram todas de gratidão. Então, não sei. Está tudo bem", comentou Arteta.





Gabriel Jesus havia dito à "Sporty TV", emissora espanhola, que mesmo com pouco espaço no Arsenal, seguia treinando e dando o seu máximo. O atacante, porém, afirmou ter se surpreendido com a forma como sua situação mudou no fim de sua passagem, quando passou a ser colocado para treinar separado do restante do elenco. Até então, o jogador participava normalmente da pré-temporada da equipe.



Arteta reconheceu que decisões como essa podem prejudicar a relação entre treinador e atleta, mas afirmou que certas escolhas são difíceis de tomar e que o comandante precisa dar um passo à frente nesses casos.



"Quando você precisa dar uma notícia ruim ou uma notícia que as pessoas não esperam, essas coisas geram reações. Alguém precisa ser o 'vilão'. Se tiver que ser eu, será, e eu entendo", afirmou



O técnico do Arsenal ainda disse esperar manter uma boa relação com Gabriel Jesus, assim como mantém com outros atletas que deixaram o clube inglês Leia mais: Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira é punido com três jogos pelo STJD Gabriel Jesus havia dito à "Sporty TV", emissora espanhola, que mesmo com pouco espaço no Arsenal, seguia treinando e dando o seu máximo. O atacante, porém, afirmou ter se surpreendido com a forma como sua situação mudou no fim de sua passagem, quando passou a ser colocado para treinar separado do restante do elenco. Até então, o jogador participava normalmente da pré-temporada da equipe.Arteta reconheceu que decisões como essa podem prejudicar a relação entre treinador e atleta, mas afirmou que certas escolhas são difíceis de tomar e que o comandante precisa dar um passo à frente nesses casos."Quando você precisa dar uma notícia ruim ou uma notícia que as pessoas não esperam, essas coisas geram reações. Alguém precisa ser o 'vilão'. Se tiver que ser eu, será, e eu entendo", afirmouO técnico do Arsenal ainda disse esperar manter uma boa relação com Gabriel Jesus, assim como mantém com outros atletas que deixaram o clube inglês

GABRIEL JESUS MARCA PRIMEIRO GOL PELO BARCELONA

Gabriel Jesus deixou o Arsenal no início de setembro para iniciar uma nova etapa no Barcelona. O atacante foi anunciado pelo clube catalão no dia 1º de setembro e assinou contrato até junho de 2029. A transferência foi concretizada na reta final da janela europeia, após o time espanhol não conseguir avançar na contratação de Julián Álvarez.



O brasileiro fez sua estreia pelo Barcelona no dia 6, na vitória por 5 a 0 sobre o Valencia, pelo Campeonato Espanhol. Gabriel Jesus entrou nos minutos finais e teve pouco tempo em campo, mas voltou a ser utilizado na partida seguinte, desta vez pela Champions League.



Diante do Feyenoord, na quarta-feira, 9, o atacante marcou seu primeiro gol com a camisa do novo clube. Gabriel Jesus entrou no segundo tempo e precisou de apenas dois minutos para balançar as redes, de cabeça, após cruzamento de Lamine Yamal, fechando a goleada por 5 a 1 no Camp Nou.

* As informações são do Estadão Conteúdo