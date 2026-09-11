Gabriel Jesus em treino no BarcelonaDivulgação/Barcelona
"Fiquei muito surpreso, para ser justo. Especialmente porque tive uma conversa individual com Gabriel no vestiário. As palavras que usamos um com o outro foram todas de gratidão. Então, não sei. Está tudo bem", comentou Arteta.
Gabriel Jesus havia dito à "Sporty TV", emissora espanhola, que mesmo com pouco espaço no Arsenal, seguia treinando e dando o seu máximo. O atacante, porém, afirmou ter se surpreendido com a forma como sua situação mudou no fim de sua passagem, quando passou a ser colocado para treinar separado do restante do elenco. Até então, o jogador participava normalmente da pré-temporada da equipe.
Arteta reconheceu que decisões como essa podem prejudicar a relação entre treinador e atleta, mas afirmou que certas escolhas são difíceis de tomar e que o comandante precisa dar um passo à frente nesses casos.
"Quando você precisa dar uma notícia ruim ou uma notícia que as pessoas não esperam, essas coisas geram reações. Alguém precisa ser o 'vilão'. Se tiver que ser eu, será, e eu entendo", afirmou
O técnico do Arsenal ainda disse esperar manter uma boa relação com Gabriel Jesus, assim como mantém com outros atletas que deixaram o clube inglês
GABRIEL JESUS MARCA PRIMEIRO GOL PELO BARCELONA
O brasileiro fez sua estreia pelo Barcelona no dia 6, na vitória por 5 a 0 sobre o Valencia, pelo Campeonato Espanhol. Gabriel Jesus entrou nos minutos finais e teve pouco tempo em campo, mas voltou a ser utilizado na partida seguinte, desta vez pela Champions League.
Diante do Feyenoord, na quarta-feira, 9, o atacante marcou seu primeiro gol com a camisa do novo clube. Gabriel Jesus entrou no segundo tempo e precisou de apenas dois minutos para balançar as redes, de cabeça, após cruzamento de Lamine Yamal, fechando a goleada por 5 a 1 no Camp Nou.
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