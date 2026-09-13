Lamine Yamal segura taça da Copa do MundoAFP
Yamal se vê à frente de Mbappé na Bola de Ouro: 'Por tudo que ganhei'
Ponta venceu a Copa do Mundo com a Espanha e o Campeonato Espanhol com o Barcelona; diante disso, afirmou que merece receber o prêmio
Yamal se vê à frente de Mbappé na Bola de Ouro: 'Por tudo que ganhei'
Ponta venceu a Copa do Mundo com a Espanha e o Campeonato Espanhol com o Barcelona; diante disso, afirmou que merece receber o prêmio
Jardim exalta Bruno Henrique por gol da vitória: 'Seria uma injustiça'
Português rasgou elogios ao camisa 27, autor do tento que garantiu o triunfo do Flamengo sobre o Corinthians, neste domingo (13)
Garçom, Freitas comemora estreia no 'místico' Maracanã pelo Flamengo
Argentino deu sua primeira assistência pelo clube em cruzamento para Bruno Henrique, na vitória deste domingo (13), sobre o Corinthians
Bruno Henrique exalta Freitas por assistência: 'Vai dar muitos frutos'
Camisa 27 marcou o gol da vitória por 2 a 1 do Flamengo sobre o Corinthians, neste domingo (13), com passe do jovem argentino
Flamengo relaxa, sofre susto, mas vence os reservas do Corinthians
Rubro-Negro não aproveita domínio e chances criadas, leva gol em lance isolado e conta com Bruno Henrique para vencer por 2 a 1
Lille de David Ancelotti ultrapassa Monaco de Filipe Luis no Francês
Primeiro tropeço do time do técnico ex-Flamengo permite ao ex-Botafogo assumir a liderança do campeonato após quatro rodadas
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