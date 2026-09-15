Galvão Bueno era a principal voz do serviço de streaming nos jogos do futebol brasileiro - Reprodução / Band

Galvão Bueno era a principal voz do serviço de streaming nos jogos do futebol brasileiroReprodução / Band

Publicado 15/09/2026 13:28

A Amazon pagou uma multa de R$ 5 milhões a Galvão Bueno pela rescisão de contrato . O vínculo do narrador com a empresa era válido até dezembro de 2027, mas terminou de forma antecipada, em maio deste ano. As informações são da Folha de São Paulo.

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Um dos argumentos para romper o acordo foram as críticas que as transmissões que envolviam o locutor sofriam nas redes sociais. Os confrontos narrados pelo profissional, porém, eram os que garantiam maior audiência na plataforma.



Ele havia sido anunciado pela Amazon no começo de 2025 para ser a principal voz do serviço de streaming nos jogos do futebol brasileiro. Um dos argumentos para romper o acordo foram as críticas que as transmissões que envolviam o locutor sofriam nas redes sociais. Os confrontos narrados pelo profissional, porém, eram os que garantiam maior audiência na plataforma.Ele havia sido anunciado pela Amazon no começo de 2025 para ser a principal voz do serviço de streaming nos jogos do futebol brasileiro.

Como foram as negociações?

As conversas para definir o valor que seria pago a Galvão Bueno só terminaram no fim de agosto. O montante integral da multa era de R$ 17 milhões. O narrador chegou a cogitar uma disputa litigiosa, mas preferiu ir por outro caminho.

Primeiro, a Amazon ofereceu R$ 1 milhão, número recusado pelo locutor, que pediu R$ 7 milhões. Depois de uma nova rodada de negociações, chegaram a um acordo nos R$ 5 milhões.

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Os recordes do narrador

Galvão Bueno começou a trabalhar em Copas do Mundo em 1974. De lá para cá, chegou a 148 transmissões de jogos da competição, número que lhe garantiu um lugar no Guinness World Records. Outro capítulo foi acrescentado à carreira na vitória do Brasil por 3 a 0 sobre a Escócia, na fase de grupos do Mundial de 2026. Na ocasião, narrou pela centésima vez um gol da Amarelinha.