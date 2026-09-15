James Rodriguez se aposenta de seleção após Copa; relembre outros

James Rodríguez seguiu o mesmo caminho de Messi , Neymar e Modric, entre outros, e anunciou o fim de sua trajetória na seleção da Colômbia. Ídolo do país e grande destaque na campanha histórica até as quartas de final da Copa do Mundo de 2014, o meia aumenta a lista de jogadores referências que deram fim a uma longa história por seus países.

"Depois de muitos anos, muitos jogos, muitas alegrias e também momentos difíceis, sinto que chegou a hora de encerrar uma das etapas mais importantes da minha vida: minha trajetória com a seleção colombiana", disse James em um vídeos postado nas redes sociais:

"Vestir esta camisa foi um sonho, mas também uma responsabilidade enorme. A cada vez que entrava em campo, entendia que não jogava apenas por mim. Jogava pela minha família, pelos meus companheiros, por milhões de colombianos que sonhavam conosco".

James Rodríguez disputou 132 jogos pela Colômbia e marcou 32 gols. Ele esteve presente nas três últimas Copas que a seleção colombiana disputou (2014, 2018 e 2026), assim como em quatro Copas Américas (2015, 2016, 2019 e 2024), sem ter conquistado título.

"Desde que cheguei à seleção, tive um pensamento muito claro: que no dia em que partisse pudesse sentir que deixei esta camisa em um patamar mais alto do que quando a encontrei. Hoje, olhando o caminho percorrido, sinto que consegui. Não foi uma conquista só minha, foi de uma geração inteira, de muitos companheiros e de todo um país que voltou a sonhar grande", afirmou

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