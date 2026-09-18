Jorge Jesus, atual comandante da seleção portuguesa - Pedro Rocha / AFP

Jorge Jesus, atual comandante da seleção portuguesaPedro Rocha / AFP

Publicado 18/09/2026 09:22 | Atualizado 18/09/2026 10:42

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A relação conta com outros nomes de peso, como Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Neves e Vitinha.



A estreia do comandante à frente da seleção será contra o País de Gales, no dia 24 de setembro, pela primeira rodada da Liga das Nações. Na Data Fifa, os portugueses ainda vão encarar Noruega (duas vezes) e Dinamarca.

A campanha na Copa do Mundo de 2026

No Grupo K, Portugal empatou com RD Congo (1 a 1) e Colômbia (0 a 0), e atropelou o Uzbequistão (5 a 0). Assim, chegou a cinco pontos, na vice-liderança da chave, e avançou à segunda fase - etapa na qual eliminou a Croácia (2 a 1). No entanto, perdeu para a Espanha (1 a 0) nas oitavas de final e deu adeus ao torneio internacional.

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Os convocados de Portugal

. Goleiros: Diogo Costa (Porto), Rui Silva (Sporting) e Samuel Soares (Benfica);



. Defensores: João Cancelo (Barcelona), Diogo Dalot (Manchester United), Rúben Dias (Manchester City), Tomás Araújo (Benfica), Renato Veiga (Villarreal), Gonçalo Inácio (Sporting), Nuno Mendes (PSG) e Nuno Tavares (Lazio);



. Meio-campistas: João Palhinha (Benfica), Rúben Neves (Al-Hilal), Vitinha (PSG), João Neves (PSG), Bernardo Silva (Real Madrid) e Bruno Fernandes (Manchester United);



. Atacantes: Francisco Conceição (Juventus), Francisco Trincão (Al-Ahli), Rafael Leão (Galatasaray), Pedro Neto (Chelsea), João Félix (Al-Nassr), Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), Gonçalo Ramos (Milan) e Fábio Silva (Borussia Dortmund).

Agenda

. Portugal x País de Gales - 24/09, em Lisboa

. Noruega x Portugal - 27/09, em Oslo

. Dinamarca x Portugal - 01/10, em Copenhagen

. Portugal x Noruega - 04/10, em Porto