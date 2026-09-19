Flavia Saraiva conquistou a medalha de ouro nas barras assimétricasReprodução
Flavia Saraiva fatura ouro nas paralelas assimétricas na Copa do Mundo
Brasileira conseguiu um somatório de 13,366 e conquistou a medalha de ouro da etapa do Hungria. Lorrane Oliveira ficou em quarto
Pedro Emanuel parabeniza os jogadores por goleada: ‘Um prazer’
Técnico do Vasco ficou satisfeito e enalteceu o elenco depois da ótima atuação na vitória por 5 a 0 sobre o Coritiba, em São Januário
Bruno Duarte valoriza união no Vasco após goleada sobre o Coritiba
Atacante marcou na vitória por 5 a 0, em São Januário, e colaborou para o Cruz-Maltino deixar o rebaixamento no Campeonato Brasileiro
Wesley é cortado, e Ancelotti convoca Vanderson para a Seleção
Lateral-direito do Monaco (FRA) foi chamado para disputar os amistosos com Austrália e Índia, entre o fim de setembro e o início de outubro
Vasco dá show, goleia o Coritiba e sai do Z-4 no Campeonato Brasileiro
Com gols de Colidio, Bruno Duarte, Lescano, Andrés Gómez e Ramon Rique, o Cruz-Maltino venceu o Coxa por 5 a 0 e deixou o rebaixamento
Jogador denuncia ‘mala preta’ de dirigente na Sul-Americana
Volante do Cienciano (PER) revelou oferta por expulsão diante do City Torque (URU), no jogo de volta das quartas de final; entenda o caso
Thiago Neves não é mais técnico do sub-20 do Bangu
Ex-jogador, que havia sido contratado pelo clube carioca em março deste ano, encerrou o vínculo em comum acordo: 'Gratidão eterna'
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