Flavia Saraiva conquistou a medalha de ouro nas barras assimétricas - Reprodução

Flavia Saraiva conquistou a medalha de ouro nas barras assimétricasReprodução

Publicado 19/09/2026 15:00

A ginasta Flávia Saraiva conquistou a primeira medalha de ouro do Brasil na etapa da Hungria da Copa do Mundo de ginástica artística. Ela foi a campeã nas paralelas assimétricas, neste sábado (19), com 13.366 pontos, e superou a norte-americana Tatum Drusch, que ficou com a medalha de prata (13.300), e a eslovaca Barbora Kundrat (13.233).

Flávia Saraiva foi a última a competir e conseguiu assegurar o topo do pódio. A brasileira havia sido a terceira melhor no aparelho nas classificatórias. Na grande final, fez uma nota menor do que a nota da classificação, mas mesmo assim garantiu a medalha de ouro. Além dela, a ginasta Lorrane Oliveira ficou em quarto lugar com 13.166 pontos.



Já Caio Souza, que era o único atleta do time masculino nas finais deste sábado, sofreu uma lesão no bíceps braquial na final das argolas e não terminou sua apresentação. O atleta ainda ia competir nas barras paralelas e na barra fixa, mas foi decidido seu retorno ao Brasil para realização de exames complementares e estabelecimento das condutas terapêuticas mais adequadas.

Flávia Saraiva volta a competir na final da trave de equilíbrio neste domingo (20) e terá como adversária Rebeca Andrade, que obteve 14.100 pontos na classificação e dividiu a primeira colocação com a húngara Greta Mayer. Flávia avançou em terceiro, com 13.833. Ela também disputa a final no solo, ao lado de Lorrane Oliveira. Na qualificação, Lorrane terminou em segundo lugar, com 12.966 pontos.

Por fim, o Brasil ainda tem chances de conquistar mais medalhas nas finais do masculino. Lucas Bitencourt disputa a decisão das barras paralelas, enquanto Arthur Nory disputa a final da barra fixa. A decisão deste domingo (20) começa a partir das 10h (de Brasília).