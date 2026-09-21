Arthur Dias foi campeão do Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Arthur Dias foi campeão do Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 21/09/2026 16:05

Leia mais: Imprensa espanhola critica Vini Jr no Real Madrid: ‘Desaparecido’



Segundo informações do 'ge', o chefe de scout do Barcelona, João Amaral, acompanhou a partida contra o Bahia no último domingo (20), na Arena da Baixada, para observar o atleta. Ele estava acompanhado do empresário Lúcio Araújo, irmão de consideração do diretor esportivo, Deco.

Segundo informações do 'ge', o chefe de scout do Barcelona, João Amaral, acompanhou a partida contra o Bahia no último domingo (20), na Arena da Baixada, para observar o atleta. Ele estava acompanhado do empresário Lúcio Araújo, irmão de consideração do diretor esportivo, Deco.

Leia mais: João Fonseca desiste de torneios na Ásia após ano marcado por lesões



Amaral também é um dos principais homens de confiança do luso-brasileiro dentro do clube espanhol. A presença em Curitiba reforça o monitoramento sobre Arthur, embora os blaugranas ainda não tenham apresentado uma proposta pelo jogador, conforme apuração da 'ESPN'.

Amaral também é um dos principais homens de confiança do luso-brasileiro dentro do clube espanhol. A presença em Curitiba reforça o monitoramento sobre Arthur, embora os blaugranas ainda não tenham apresentado uma proposta pelo jogador, conforme apuração da 'ESPN'.

O zagueiro, por sua vez, já desperta interesse de outras equipes europeias. O Athletico-PR recusou recentemente uma oferta superior a 21 milhões de euros (cerca de R$ 123 milhões), feita pelo Tottenham. A expectativa da diretoria rubro-negra é negociar a joia por aproximadamente 30 milhões de euros, valor que supera R$ 175 milhões.

Formado nas categorias de base do Furacão, Arthur se firmou como titular no time comandado por Odair Hellmann e vem ganhando destaque no cenário nacional.

Leia mais: Rooney negocia participação em reality de sobrevivência na selva



O jogador viaja nesta segunda-feira (21) para se apresentar ao grupo de Ancelotti, onde terá a oportunidade de defender a Seleção principal pela primeira vez. Ele disputará os amistosos contra a Austrália, nos dias 25 e 29 de setembro, e a Índia, em 3 de outubro. O jogador viaja nesta segunda-feira (21) para se apresentar ao grupo de Ancelotti, onde terá a oportunidade de defender a Seleção principal pela primeira vez. Ele disputará os amistosos contra a Austrália, nos dias 25 e 29 de setembro, e a Índia, em 3 de outubro.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de João Vitor Cravo