Zidane comanda treinamento da seleção francesa - Franck Fife / AFP

Zidane comanda treinamento da seleção francesaFranck Fife / AFP

Publicado 21/09/2026 19:59 | Atualizado 21/09/2026 20:18





Os dois principais atacantes da equipe atuaram no último domingo (19) por seus respectivos clubes. Dembélé defendeu o Paris Saint-Germain na vitória sobre o Olympique de Marselha, enquanto Mbappé esteve em campo no clássico de Madri, quando os merengues perderam por Zinedine Zidane comandou, nesta segunda-feira (21), o primeiro treino da seleção francesa desde que assumiu o cargo . A atividade em Clairefontaine contou com apenas 12 jogadores, sem a presença de nomes como Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé.Os dois principais atacantes da equipe atuaram no último domingo (19) por seus respectivos clubes. Dembélé defendeu o Paris Saint-Germain na vitória sobre o Olympique de Marselha, enquanto Mbappé esteve em campo no clássico de Madri, quando os merengues perderam por 2 a 1

O treinador prepara a equipe para quatro compromissos na Liga das Nações, começando pelo duelo com a Turquia, na próxima sexta-feira (25). Depois, encara Bélgica e Itália, em 28 de setembro e 2 de outubro. Os franceses encerram a Super Data Fifa novamente diante dos belgas, no dia 6 do próximo mês.

Mbappé comenta início de ciclo

Mbappé, que segue como capitão da França, falou sobre o início do novo ciclo e elogiou o comandante. Em entrevista ao jornal espanhol "AS", o atacante destacou a mudança após 14 anos de Didier Deschamps no cargo.

"É uma nova era com um novo treinador. A Liga das Nações está chegando, quatro jogos em que veremos como eles se saem, e será uma experiência nova para todos, porque só tivemos Deschamps. Será uma mudança para nós, mas acho que tudo vai correr muito bem", afirmou.

A relação entre os dois também é antiga. Ainda adolescente, Mbappé foi levado por Zidane para realizar testes no Real Madrid. Anos depois, os dois se reencontram na seleção francesa.

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"Ele foi o primeiro a me buscar e me levar ao Real Madrid, ao centro de treinamento. Eu tinha 13 ou 14 anos, há muito tempo. E agora ele é meu técnico na seleção. Parece coisa de filme, mas é de primeira linha", contou.



O ex-meia assumiu a França em julho, após a saída de Deschamps. Ele assinou contrato até a Copa do Mundo de 2030 e terá a Eurocopa como um dos objetivos. "Ele foi o primeiro a me buscar e me levar ao Real Madrid, ao centro de treinamento. Eu tinha 13 ou 14 anos, há muito tempo. E agora ele é meu técnico na seleção. Parece coisa de filme, mas é de primeira linha", contou.O ex-meia assumiu a França em julho, após a saída de Deschamps. Ele assinou contrato até a Copa do Mundo de 2030 e terá a Eurocopa como um dos objetivos.

"É real, estamos em um novo processo na França, temos dois anos para nos preparar para o Campeonato Europeu, e é nisso que estamos focados agora", concluiu Mbappé.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de João Vitor Cravo