Samir Xaud, atual presidente da CBF - Staff Images / CBF

Samir Xaud, atual presidente da CBFStaff Images / CBF

Publicado 22/09/2026 13:46

A rádio 'KCH', de Guayaquil, no Equador, também mostrou preocupação com os atletas do país que atuam nas equipes brasileiras. "Brasil põe freio nos estrangeiros." Outras emissoras da Colômbia, Chile e Uruguai também se posicionaram em tom de preocupação.