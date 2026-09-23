“Estou muito feliz por essa oportunidade, não vejo a hora de entrar em campo logo para poder mostrar o que posso oferecer. É um sentimento que não cabe dentro de mim por vestir essa camisa. Estou preparado para me doar ao máximo”, disse o jogador, em entrevista à ‘CBF TV’.
“Chego para poder ajudar no que for possível, jogo pelo time”, complementou.
O primeiro compromisso da Amarelinha nesta Data Fifa será contra a Austrália, na próxima sexta-feira (25). A bola vai rolar às 7h (de Brasília), no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville. Depois, a Seleção voltará a enfrentar os australianos, no dia 29, e terá a Índia pela frente, no dia 3.
“A expectativa é muito grande para que consigamos três vitórias. Estou super confiante. Precisamos nos dedicar para estarmos preparados”, afirmou.
. Seleções de base: “É sempre uma honra poder defender essa camisa. Sabemos o peso disso. Peguei muitas seleções de base, a experiência foi um aprendizado muito grande para mim, me ajudou a crescer como pessoa e como profissional. Estou muito feliz por hoje representar a seleção principal”.
. Carlo Ancelotti: “Ele é muito grande no mundo do futebol, foram muitas conquistas. Fico muito feliz por essa oportunidade que está me dando. Estou preparado para dar tudo de mim dentro de campo”.
. Inspirações: “Marcelo, Roberto Carlos, Branco. Tem muitos laterais-esquerdos que fizeram história com essa camisa. Espero dar o melhor de mim para poder continuar aqui”.
. Experiência como meio-campista: “Joguei muitos anos no meio-campo. São posições muito diferentes. Em uma, você joga de costas para o adversário. Na outra, de frente. Isso facilita um pouco mais o meu estilo de jogo. No começo foi difícil de me adaptar. Hoje, me sinto muito bem, confortável”.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.