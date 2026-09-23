Abel Ferreira, atual técnico do Palmeiras - Fabio Menotti / Palmeiras

Abel Ferreira, atual técnico do PalmeirasFabio Menotti / Palmeiras

Publicado 23/09/2026 11:22

De acordo com informações do jornal português 'Correio da Manhã', o comandante palmeirense seria a principal alternativa caso Rui Borges deixe o cargo, já que ele está pressionado após um início de temporada bastante irregular.A equipe dos Leões aparece na terceira colocação do Campeonato Português e, apesar de estar invicta (obteve quatro vitórias e três empates em sete rodadas), já tem seis pontos de desvantagem para o líder Porto, que venceu todos os seus duelos.Em meio ao ambiente de insatisfação, o presidente Frederico Varandas disse que Rui Borges está fortalecido no cargo de treinador no Sporting. No entanto, outros nomes já começam a ser ventilados no caso de um novo tropeço na competição e uma troca no comando da equipe.Embora seja o único clube do Brasil a brigar pelos títulos da Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, Abel Ferreira vem sofrendo severas críticas pelo futebol que o time palmeirense vem praticando. A pressão ganhou força recentemente com a perda da liderança do Nacional para o Flamengo.Com os resultados do fim de semana (empate do Palmeiras com o Grêmio em Porto Alegre, e vitória dos cariocas no Rio, sobre o Red Bull Bragantino), a diferença do líder rubro-negro para o conjunto paulista subiu de um para três pontos (60 a 57).