Jorge Jesus em ação no duelo entre Portugal e País de Gales, pela Liga das Nações - Patricia de Melo Moreira / AFP

Jorge Jesus em ação no duelo entre Portugal e País de Gales, pela Liga das NaçõesPatricia de Melo Moreira / AFP

Publicado 25/09/2026 07:57

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“O resultado é sempre importante, porque todos analisam o resultado. Eu analiso o resultado, mas analiso também a organização defensiva da equipe, por exemplo. O País de Gales hoje deu um chute ao gol. Um chute. Defensivamente, a equipe conseguiu segurar esta vitória”, iniciou o treinador.

“O resultado é sempre importante, porque todos analisam o resultado. Eu analiso o resultado, mas analiso também a organização defensiva da equipe, por exemplo. O País de Gales hoje deu um chute ao gol. Um chute. Defensivamente, a equipe conseguiu segurar esta vitória”, iniciou o treinador.

“Foi importante não sofrermos, porque estamos sempre mais perto de vencer. Individualmente, há jogadores que conseguem fazer melhor, mas, naquilo que interessa, que é a ideia de jogo, para o primeiro jogo, estivemos bem”, complementou.



Ele também explicou a substituição de Cristiano Ronaldo, que saiu para a entrada de Gonçalo Ramos no decorrer do segundo tempo: “Foi o que o jogo ditou. Faltavam 25 minutos, eu precisava de um jogador fresco para pressionar. Poderia não ter, tecnicamente, a qualidade do Cristiano, mas sabia que o Gonçalo nos ia dar velocidade defensiva. Foi o que ele fez. Estou satisfeito”.

A campanha na Copa do Mundo de 2026

Jorge Jesus foi contratado para substituir Roberto Martínez, que deixou o cargo depois da queda na Copa do Mundo de 2026. No Grupo K, Portugal empatou com RD Congo (1 a 1) e Colômbia (0 a 0), e atropelou o Uzbequistão (5 a 0). Assim, chegou a cinco pontos, na vice-liderança da chave, e avançou à segunda fase - etapa na qual eliminou a Croácia (2 a 1). No entanto, perdeu para a Espanha (1 a 0) nas oitavas de final e deu adeus ao torneio internacional.

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Agenda

O próximo compromisso de Portugal será contra a Noruega, no domingo (27). A bola vai rolar às 15h45 (de Brasília), em Oslo, pela segunda rodada da Liga das Nações.