Dak Prescott ganhou camisa do Flamengo - Divulgação / Dallas Cowboys

Dak Prescott ganhou camisa do FlamengoDivulgação / Dallas Cowboys

Publicado 25/09/2026 19:00 | Atualizado 25/09/2026 19:03

O Dallas Cowboys já chegou no Rio de Janeiro. A delegação desembarcou na manhã desta sexta-feira (25) e já realizou uma atividade no Ninho do Urubu, na parte da tarde. Após o treino, os jogadores da franquia americana receberam camisas do Flamengo , que cedeu a instalação. Nomes como Emerson Royal e Léo Ortiz aproveitaram para conhecer mais os atletas de futebol americano.

A franquia do Texas escolheu o Ninho do Urubu para realizar suas atividades. O Ninho do Urubu foi elogiado pela vistoria da NFL e chamou a atenção do Dallas Cowboys, que pediu a cessão do campo. Os americanos não decidiram usar a área da academia, fisioterapia ou outras instalações do centro de treinamento, e também pagaram por alugar o espaço.

Mesmo com a presença do Dallas Cowboys, o Flamengo realizou uma atividade na parte da manhã. O elenco se reapresentou na última terça-feira (22) e tinha programado treinos até esta sexta, com folgas previstas para sábado e domingo. Não houve conflitos de horários, já que todos os treinos do Rubro-Negro durante a semana aconteceu a partir das 10h.

Dallas Cowboys e Baltimore Ravens se enfrentam no próximo domingo (27), às 17h25 (de Brasília), no Maracanã. Será o primeiro jogo da história da NFL no Rio de Janeiro e o terceiro no Brasil. Nos últimos dois anos, as partidas foram realizadas na Neo Química Arena, a casa do Corinthians, em São Paulo. É a primeira vez de ambas franquias no país.

Em 2026, a NFL terá a sua temporada mais internacional da história. O jogo no Rio de Janeiro será o segundo fora dos Estados Unidos. No dia 11 de setembro, o San Francisco 49ers venceu o Los Angeles Rams por 27 a 7, em Melbourne, na Austrália. A liga ainda vai passar por Londres, Paris, Madrid, Munique e Cidade do México. Três cidades são estreantes no calendário internacional: Melbourne, Rio de Janeiro e Paris.

Com mais de 36 milhões de fãs, o Brasil tem o segundo maior público internacional da liga de futebol americano. A realização do terceiro jogo consecutivo no país mostra a continuidade do projeto iniciado em São Paulo e agora levado ao Rio de Janeiro. A NFL tem acordo para realizar jogos no Brasil até 2030, com mais dois jogos na capital paulista e outros dois na capital carioca.