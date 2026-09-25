Dak Prescott ganhou camisa do FlamengoDivulgação / Dallas Cowboys
Jogadores do Dallas Cowboys ganham camisa do Flamengo após treino
Equipe realizou atividade no Ninho do Urubu, nesta sexta-feira (25), visando o jogo contra o Baltimore Ravens, domingo (27), no Maracanã
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