Ídolo do Manchester City, Rodri atualmente é jogador do Barcelona e da seleção espanhola - Vanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia

Ídolo do Manchester City, Rodri atualmente é jogador do Barcelona e da seleção espanholaVanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 26/09/2026 11:20

O meia Rodri, atualmente no Barcelona, defendeu o Manchester City das acusações de violações financeiras e regulatórias feitas pela Premier League . Em entrevista coletiva antes do jogo da sua seleção, a Espanha, contra a Inglaterra, o jogador afirmou que acredita na inocência do clube, onde jogou de 2019 até a metade deste ano e se consolidou como um dos símbolos da geração mais vitoriosa da equipe.

"Eu acredito no sistema de justiça e na inocência do clube. Ninguém pode tirar o que nós fizemos. É algo que não se compra com dinheiro, se compra com esforço, parceria e estando lado a lado a cada dia. Nós tivemos muito sucesso ao longo dos anos e posso dizer que tudo foi merecido. Tivemos um dos melhores períodos do futebol inglês", disse o atleta.

Pelo Manchester City, Rodri conquistou uma Liga dos Campeões, quatro Campeonatos Ingleses, duas Copas da Inglaterra, três Copas da Liga Inglesa, uma Supercopa da Inglaterra, uma Supercopa da Uefa e um Mundial de Clubes.

Entenda o caso

O Manchester City foi considerado culpado em 114 das 115 acusações de violações financeiras que se concentram em nove temporadas, entre 2009/10 e 2017/18. O veredicto encerra uma investigação que começou em 2018 e pode resultar em punições ao clube, ainda não definidas. A equipe inglesa deve recorrer da decisão.

As acusações foram apresentadas formalmente em fevereiro de 2023, após quatro anos de apuração. O julgamento teve início em setembro de 2024 e terminou em dezembro daquele ano. Desde então, a comissão independente analisava o caso até divulgar o veredicto nesta sexta-feira (25).

As infrações reconhecidas envolvem diferentes áreas da administração do Manchester City. Entre elas estão informações financeiras consideradas imprecisas, receitas de patrocínio relacionadas aos proprietários do clube e a falta de divulgação de pagamentos feitos a jogadores e ao então técnico Roberto Mancini.

Também foram reconhecidas violações relacionadas às regras de licenciamento e Fair Play da Uefa e aos regulamentos de rentabilidade e sustentabilidade da Premier League. As acusações sobre informações financeiras abrangem as temporadas entre 2009/10 e 2017/18. Já as relacionadas a Mancini e aos jogadores correspondem a períodos específicos dentro desse intervalo.

Parte do processo também trata da relação do Manchester City com a investigação. O clube foi considerado culpado por não fornecer documentos e informações solicitados pela Premier League. Ao todo, 35 das 115 acusações estavam ligadas à falta de cooperação, em episódios registrados entre dezembro de 2018 e fevereiro de 2023.

* Com informações do Estadão Conteúdo